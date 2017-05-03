ВКС России проведут учения по управлению орбитальной группировкой при ракетном нападении



Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России

Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев Радиотехнические войска (РТВ) ВКС РоссииИсточник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Главным мероприятием, в котором Воздушно-космическим силам предстоит принять участие в этом году, станет совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России запланировали на этот год учения по управлению группировкой спутников при предупреждении о ракетном нападении условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Под руководством главнокомандующего ВКС пройдут командно-штабные учения по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспеченья Вооруженных сил России", - сообщили в российском военном ведомстве.

Главным мероприятием, в котором Воздушно-космическим силам предстоит принять участие в этом году, станет совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017". "На этапе планирования подготовки ВКС на 2017 год направленность и тематика мероприятий подготовки была определена таким образом, чтобы максимально качественно подготовить объединения и соединения к этим учениям. Кроме того, летом пройдут всеармейские и международные этапы конкурсов "Авиадартс", "Ключи от неба", "Воздушные рубежи", - отметили в Минобороны.

Также в этом году пройдет совместные учения с боевой стрельбой войск и сил ПВО вооруженных сил стран - участников СНГ "Боевое содружество-2017". Эти маневры проводятся раз в два года и на нем отрабатываются вопросы совместных действий войск ПВО и авиации государств - участников СНГ по отражению агрессии в воздушном пространстве Содружества.