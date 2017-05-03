Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главком США в Европе запросил больше танков для "сдерживания России"

04.05.2017 Lenta.ru 132 0
0
Понравилась новость?
 0
Кертис Скапаротти
Кертис Скапаротти
Источник: AP Photo / Jeon Heon-kyun

США необходимо разместить в Европе больше бронетанковых сил для сдерживания России, считает командующий силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti). Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате, передает во вторник, 2 мая, РИА Новости.

"Позиция России — не легкая сила, это тяжелая сила", и для защиты стран НАТО "нужно больше бронетанковой техники", сказал Скапаротти.

Американский генерал в марте уже заявлял, что ему нужно еще больше войск и современного оружия для противодействия "все более воинственной России" и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию. Скапаротти также считает, что Россия превратилась из партнера США в их антагониста.

23 марта Скапаротти заявил о растущем российском влиянии на группировку "Талибан", не исключив, что Москва может оказывать движению помощь. В России она признана террористической.

Около года назад Главком сил НАТО в Европе признал, что впечатлен военной доктриной России и ее военными возможностями. Скапаротти указал на "очевидную модернизацию" российских вооруженных сил и призвал противостоять "возрождающейся России".
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 05:38
  • 1
Российский ВМФ получил уникальные системы для связи с подводными лодками на боевом дежурстве
  • 04.05 05:17
  • 1
Минобороны объявило о наборе для подготовки офицеров-информационщиков
  • 04.05 05:00
  • 1
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 04.05 04:54
  • 2
Фонд перспективных исследований: восстание машин откладывается
  • 04.05 04:27
  • 83
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 04.05 03:36
  • 113
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 04.05 03:35
  • 2
Шум отверточной сборки
  • 04.05 02:33
  • 8
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 22:48
  • 51
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 03.05 20:30
  • 113
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 03.05 20:28
  • 6
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 20:11
  • 213
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 19:54
  • 952
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 18:55
  • 10
Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации "Ил"
  • 03.05 17:32
  • 3
Киргизия рассчитывает на российские ОПК и газ
другие обсуждаемые темы