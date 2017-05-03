Главком США в Европе запросил больше танков для "сдерживания России"
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Кертис Скапаротти
Источник: AP Photo / Jeon Heon-kyun
США необходимо разместить в Европе больше бронетанковых сил для сдерживания России, считает командующий силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti). Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате, передает во вторник, 2 мая, РИА Новости.
"Позиция России — не легкая сила, это тяжелая сила", и для защиты стран НАТО "нужно больше бронетанковой техники", сказал Скапаротти.
Американский генерал в марте уже заявлял, что ему нужно еще больше войск и современного оружия для противодействия "все более воинственной России" и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию. Скапаротти также считает, что Россия превратилась из партнера США в их антагониста.
23 марта Скапаротти заявил о растущем российском влиянии на группировку "Талибан", не исключив, что Москва может оказывать движению помощь. В России она признана террористической.
Около года назад Главком сил НАТО в Европе признал, что впечатлен военной доктриной России и ее военными возможностями. Скапаротти указал на "очевидную модернизацию" российских вооруженных сил и призвал противостоять "возрождающейся России".
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03.05.2017
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