Как ВВС США учатся воевать с Россией



Истребитель Northrop F-5N Tiger II (бортовой номер 761550, также "русский" бортовой номер "121", бывший самолет F-5E ВВС Швейцарии с бортовым номером J-3025, серийный номер L.1025) из состава 111-й смешанной истребительной эскадрильи (VFC-111 'Sundowners') "агрессоров" авиации ВМС США. Самолет в мае 2016 года получил новую окраску, имитирующую окраску пятого летного прототипа Т-50-5Р российского истребителя пятого поколения ПАК ФА. Ки-Уэст (штат Флорида)

Источник: www.facebook.com/FujiRamos Истребитель Northrop F-5N Tiger II (бортовой номер 761550, также "русский" бортовой номер "121", бывший самолет F-5E ВВС Швейцарии с бортовым номером J-3025, серийный номер L.1025) из состава 111-й смешанной истребительной эскадрильи (VFC-111 'Sundowners') "агрессоров" авиации ВМС США. Самолет в мае 2016 года получил новую окраску, имитирующую окраску пятого летного прототипа Т-50-5Р российского истребителя пятого поколения ПАК ФА. Ки-Уэст (штат Флорида)Источник: www.facebook.com/FujiRamos

... и с русскими истребителями

ВВС США сталкиваются с проблемами в приобретении самолетов вероятного противника для обучения своих экипажей действиям против вражеской авиации, и здесь им на помощь приходят частные подрядчики.

В некоторых случаях им удается поставить в войска замечательные машины, являющиеся исключительно точной копией вражеских самолетов. Так поступила компания Air USA, сумевшая купить два двухместных учебных самолета МиГ-29УБ.

"Самолеты МиГ-29 Air USA импортировала напрямую из одной бывшей советской республики. Все самолеты оснащены оригинальными деталями и оборудованием советского производства, - сообщает эта компания на своем вебсайте. - МиГ-29 компании Air USA способны выполнять задачи по ведению воздушного боя, обеспечивая отличные возможности для обучения и летных испытаний".

Российский военный журналист и аналитик Диана Михайлова рассказывает в своем блоге о том, как компания приобрела эти учебные версии могущественного советского истребителя.

Есть и другие компании, предлагающие внушительную авиационную технику. Среди них Tactical Air Support и Draken International. У Tactical Air Support есть истребители CF-5 Freedom Fighter, а Draken предлагает целый авиапарк, состоящий из самых разных машин, от современных учебных самолетов до МиГ-21.

Между тем, в частные руки попадают даже такие эффективные самолеты как Су-27. Фирма Pride Aircraft помогла закупить на Украине два этих мощных истребителя, предназначенных для завоевания превосходства в воздухе. Непонятно, в чьих руках оказались в итоге эти машины, но недавно один Су-27 был замечен во время ведения учебного воздушного боя с F-16 в Неваде над авиабазой Неллис.

Возможно, этот Су-27 принадлежит ВВС США. Бывший командующий боевым авиационным командованием генерал Хок Карлайл (Hawk Carlisle), служивший когда-то в 4477-й испытательно-оценочной группе, рассказал мне, что однажды он летал на Су-27. Возможно, это был один из двух самолетов, приобретенных на Украине.

Несколько лет тому назад я беседовал с бывшим пилотом F-14 Tomcat Джерри Гэллопом (Gerry Gallop), который ездил на Украину покупать эти Су-27. Гэллопа очень впечатлили прекрасные летно-технические характеристики этого самолета советской постройки.

"Я понятия не имел, что буду лететь на сверхзвуке 25 минут. Мы поднялись на высоту 6 000 метров на скорости М=0,9, провели проверку двигателей, а затем решили подняться до 10 500 метров и лететь на скорости М=1,35, чтобы оценить работу машины на такой скорости. Там все очень похоже на двигатель TF30 (компания Pratt & Whitney), установленный на F-14A Tomcat. Когда летишь на сверхзвуке, рукоятку управления двигателем надо ставить на режим малого газа, чтобы обороты были достаточно большими, и не было помпажа, - рассказал Гэллоп. - Мы поднялись до 7 000 метров, и я думал, что на 0,9 поднимусь до 10 500 метров, а потом дам ускорение до М=1,35. Но нет. Мы просто включили нагнетатели, подняли нос, разогнались на подъеме до 1,35, пошли горизонтально на 10 500 метрах, проверили двигатели, потом снова включили нагнетатели, разогнались до 1,55, поднялись до 14 300 метров, а затем просто сбавили форсаж до минимума".

Самолет летел на сверхзвуковой скорости намного дольше, чем ожидалось. "Мы сбавили форсаж до минимума, но я все равно летел с крейсерской скоростью М=1,3", - рассказал Гэллоп. Двухместный Су-27 был без боевой нагрузки и лишнего оборудования, то есть, он весил почти на полторы тонны меньше, чем обычно. И тем не менее, он развил впечатляющую скорость, особенно на большой высоте. А когда летчик начал снижать скорость после 25 минут сверхзвукового полета, результаты оказались тоже весьма любопытными.

"Я убираю форсаж, скорость падает, но я все равно лечу на сверхзвуке, - сказал Гэллоп. - Когда мы закончили, 25 минут пролетев на сверхзвуковой скорости, я посмотрел на топливо и понял, что могу развернуться, еще раз пролететь столько же на сверхзвуке, и у меня останется достаточно топлива, чтобы нормально сесть".

Но вернемся к теме разговора. Самолеты советского производства, скорее всего, будут дороги в обслуживании и ремонте на территории США. Но если подрядчик готов на такие расходы, а ВВС будет выгодно покупать эти услуги, то игра стоит свеч.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.