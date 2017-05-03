Минобороны Латвии подписало контракт на закупку в Австрии самоходных гаубиц M-109A5OE



САУ M109A5

Источник: www.waymarking.com САУ M109A5Источник: www.waymarking.com

ЦАМТО, 3 мая. Министерство обороны Латвии подписало с Министерством обороны и спорта Австрии контракт на закупку самоходных гаубиц M-109A5OE, машин для подготовки водителей и машин управления огнем.

По заявлению МО Латвии, приобретение 47 СГ M-109A5OE из состава ВС Австрии повысит возможности латвийских Вооруженных сил по ведению огня с закрытых позиций. Закупаемые гаубицы прошли модернизацию в период 2003-2007 гг., после чего были поставлены на хранение. По информации министра обороны Латвии Раймонда Бергманиса, переговоры о продаже M-109A5OE начались около года назад.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о намерении приобрести самоходные гаубицы МО Литвы сообщило в конце февраля 2017 года. Общая стоимость закупки не названа, но указано, что цена единицы техники в зависимости от модификации составит от 60 до 140 тыс. евро. В настоящее время латвийские военнослужащие проходят в Австрии подготовку применению и обслуживанию заказанной техники.

Планируется, что первые самоходные гаубицы будут доставлены в Латвию осенью 2017 года. M-109A5OE представляет собой австрийско-швейцарскую модернизацию гаубиц версий A2 и A3 с заменой ствола M185. Эти гаубицы Австрия приобрела в Великобритании в середине 1990-х гг. Они обеспечивают возможность поражения целей на дальностях до 22 км стандартным боеприпасом и до 30 км – активно-реактивным боеприпасом увеличенной дальности. Австрия предложила M-109A5OE с полуавтоматической системой заряжания, инерциальной навигационной системой, системой управления огнем артиллерии. Данная версия позволяет открыть огонь в течение одной минуты после получения приказа и покинуть позицию в течение 30 сек. после выполнения огневой задачи. Хорошо обученный расчет может вести стрельбу с темпом до 12 выстр./мин.

Для самообороны платформа оснащена 12,7-мм пулеметом. Машина управления огнем M-109A5OE (ReStPz M109) представляет собой стандартную гаубицу с демонтированным орудием для увеличения внутреннего пространства (расчет 6 человек), защищена 12,7-мм пулеметом и 80-мм ПУ дымовых гранат.