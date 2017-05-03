Летчики ЗВО завершили переобучение на истребители Су-30СМ
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Истребитель Су-30СМ
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 3 мая. Летчики-истребители авиационного соединения Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области, завершили переобучение в Центре подготовки летного состава в Липецке на многоцелевые истребители поколения "4+" Су-30СМ, которые поступят на вооружение ЗВО.
В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-30СМ по различным маршрутам. В настоящее время на вооружении курского авиационного соединения состоят истребители МиГ-29СМТ, а в конце текущего года планируется поставка Су-30СМ. Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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03.05.2017
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