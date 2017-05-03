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В Турции начались испытания ударной версии БЛА "Анка"

04.05.2017 ЦАМТО 108 0
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БЛА Anka Block B
Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka Block B (также известный как Anka-S)
Источник: Turkish Aerospace Industries

ЦАМТО, 3 мая. Министр обороны Турции Фикри Ышик и Секретариат оборонной промышленности Турции 28 апреля разместили на своих страницах в Twitter сообщения о начале летных испытаний ударной версии средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Анка" ("Анка-S").

Как заявлено в сообщениях, разработанный "Тюркиш аэроспейс индастриз" (Turkish Aerospace Industries – TAI) БЛА уничтожил назначенные мишени боеприпасами национального производства. На сопровождающих сообщения фотографиях БЛА "Анка" оснащен разработанными турецкой "Рокетсан" (Roketsan) пусковой установкой с двумя управляемыми боеприпасами МАМ-L и контейнером с четырьмя 2,75-дюймовыми управляемыми ракетами CIRIT. Вооружение было размещено на подкрыльевых узлах подвески БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, боеприпас МАМ-L разработан для применения с борта БЛА на базе ракеты UMTAS. Масса боеприпаса составляет 22,5 кг, масса боевой части – 10 кг, дальность поражения цели – 8 км. Ранее МАМ-L был интегрирован на борт ударного БЛА "Байрактар TB2" и применялся в операциях против вооруженных отрядов Курдской рабочей партии. Предполагается, что Вооруженные силы Турции получат первые серийные беспилотные летательные аппараты "Анка-S" в 2017 году.
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Турция
Компании
Roketsan
TAI
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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