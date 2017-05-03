

Спуск на воду АПЛ «Казань»

Источник: АПЛ «Казань» Спуск на воду АПЛ «Казань»Источник: АПЛ «Казань»

ЦАМТО, 3 мая. Россия получит атомную подводную лодку сейсмической разведки. Новая субмарина разработана совместно Фондом перспективных исследований (ФПИ) и Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (ЦКБМ, входит в ОСК), пишут "Известия".

Как отмечает газета, новинка оснащена многометровыми "крыльями-сенсорами", которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна. По мнению экспертов, этот проект позволит найти на дне запасы углеводородов и других полезных ископаемых и предоставит российскому Военно-морскому флоту уникальную информацию.

Главный конструктор ЦКБМ Евгений Топоров сообщил "Известиям", что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году. Субмарина-сканер – это обычный подводный атомоход, в конструкцию которого внесен ряд изменений. Главное из них – специальные крылья-сейсмодатчики. В нерабочем состоянии они спрятаны между внешним – "легким" и внутренним – "прочным" корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются и образуют гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров.

Как рассказал "Известиям" руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, корабль разрабатывается в рамках проекта "Айсберг". Он предполагает создание целой сети из необитаемых буровых установок, роботов, подводных транспортно-монтажных и сервисных комплексов, а также автономных атомных реакторов. Задачей субмарины станет сейсморазведка: поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов. Уникальная субмарина станет главным звеном проекта и позиционируется как сугубо гражданская. Однако эксперты считают, что новый корабль, скорее всего, нужен военным. С его помощью они смогут точно позиционировать подводные беспилотные аппараты, кроме того, корабль будет полезен при развертывании на дне арктических морей глобальной системы контроля подводной обстановки "Гармония", отмечает газета.