СМИ: российский истребитель пятого поколения станет "убийцей кораблей"
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Источник: © РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский истребитель Т-50 "научили" уничтожать корабли, пишет газета "Известия".
В состав вооружения боевой машины включили новейшую тактическую ракету Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.
Ракете не страшны зенитные противоракеты и радиоэлектронные помехи.
По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", Х-35УЭ сделает Т-50 не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.
Т-50 (проект ПАК ФА) - российский самолет пятого поколения, который должен сменить Су-27. Оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Планируется, что до 2020 года военные получат 55 таких истребителей.
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03.05.2017
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