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СМИ: российский истребитель пятого поколения станет "убийцей кораблей"

04.05.2017 РИА Новости 149 0
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Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Григорий Сысоев

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский истребитель Т-50 "научили" уничтожать корабли, пишет газета "Известия".

В состав вооружения боевой машины включили новейшую тактическую ракету Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.

Ракете не страшны зенитные противоракеты и радиоэлектронные помехи.

По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", Х-35УЭ сделает Т-50 не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

Т-50 (проект ПАК ФА) - российский самолет пятого поколения, который должен сменить Су-27. Оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Планируется, что до 2020 года военные получат 55 таких истребителей.
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Х-35
Проекты
2020-й год
Авианосец
Истребитель 5 поколения

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