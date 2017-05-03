СМИ: российский истребитель пятого поколения станет "убийцей кораблей"



Источник: © РИА Новости . Григорий Сысоев Источник: © РИА Новости . Григорий Сысоев

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский истребитель Т-50 "научили" уничтожать корабли, пишет газета "Известия".

В состав вооружения боевой машины включили новейшую тактическую ракету Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.

Ракете не страшны зенитные противоракеты и радиоэлектронные помехи.

По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", Х-35УЭ сделает Т-50 не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

Т-50 (проект ПАК ФА) - российский самолет пятого поколения, который должен сменить Су-27. Оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Планируется, что до 2020 года военные получат 55 таких истребителей.