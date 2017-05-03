Российские военные медики принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки
|
|
Флаг Сирийской арабской республики
Источник: vegchel.ru
Как сообщили журналистам в Минобороны, многие пациенты обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями
АЛЕППО /Сирия/, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны РФ, которые работают в сирийском Алеппо, освобожденном от боевиков, принимают до 200 пациентов в сутки, в том числе раненных в ходе боевых действий и обстрелов террористов.
"Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки", - сказал журналистам заместитель начальника МОСН Валерий Гаспарян.
Персонал российского госпиталя - больше 100 человек, это высококлассные специалисты, за плечами которых колоссальный опыт, полученный в том числе и в горячих точках. Для многих командировка в Сирию не первая.
|
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.05.2017 Гнездо "Белого лебедя"
04.05.2017 Вместо бомб — советники. Зачем Иран отправляет в Сирию своих военных
04.05.2017 "Авиакор" прекратил выпуск российско-украинского самолета Ан-140
04.05.2017 Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
04.05.2017 Шойгу: контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне
04.05.2017 ВКС России проведут учения по управлению орбитальной группировкой при ракетном нападении
04.05.2017 Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
04.05.2017 Минобороны проведет трансляцию ночной репетиции Парада Победы в "Одноклассниках"