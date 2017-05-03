Российские военные медики принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки



Флаг Сирийской арабской республики

Источник: vegchel.ru Флаг Сирийской арабской республикиИсточник: vegchel.ru

Как сообщили журналистам в Минобороны, многие пациенты обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями

АЛЕППО /Сирия/, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны РФ, которые работают в сирийском Алеппо, освобожденном от боевиков, принимают до 200 пациентов в сутки, в том числе раненных в ходе боевых действий и обстрелов террористов.

"Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки", - сказал журналистам заместитель начальника МОСН Валерий Гаспарян.

Персонал российского госпиталя - больше 100 человек, это высококлассные специалисты, за плечами которых колоссальный опыт, полученный в том числе и в горячих точках. Для многих командировка в Сирию не первая.