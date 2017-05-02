ВВС Израиля показали истребители пятого поколения



Истребители F-35 ВВС Израиля во время парада в честь 69-ой годовщины независимости. 2 мая 2017

Источник: © AFP 2017 / Thomas Coex Истребители F-35 ВВС Израиля во время парада в честь 69-ой годовщины независимости. 2 мая 2017Источник: © AFP 2017 / Thomas Coex

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Израильские военные продемонстрировали истребители новейшего, пятого, поколения F-35 на воздушном параде по случаю 69-й годовщины образования еврейского государства.

Звено многоцелевых машин, созданных по технологии "стелс", пролетело над средиземноморским побережьем, где с променада и пляжей Тель-Авив их могли увидеть тысячи израильтян и туристов. В параде также приняли участие истребители предыдущего поколения F-16 и F-15, составляющие основу военно-воздушных сил страны.

Израиль получил из США уже пять F-35 из заказанных 50. Он остается единственным обладателем машин пятого поколения на Ближнем Востоке. В израильских ВВС истребители получили имя "Адир" - "могучий" в переводе с иврита. Довести их до состояния готовности к боевому применению планируется к концу 2017 года.

Израильтяне празднуют 69 лет со дня принятия Декларации о независимости, которая провозгласила образование еврейского государства. Документ об этом подписан 14 мая 1948 года. Однако, как и все израильские праздники, этот отмечается по еврейскому календарю, и в нынешнем году торжественная дата выпала на 1-2 мая.

"Шестьдесят девять лет тому назад было создано Государство Израиль. Это был миг триумфа для нашего народа. Тысячелетия мы были рассеяны по миру, а потом вернулись на нашу древнюю родину, чтобы обрести прибежище, где мы могли бы жить и процветать. Многие сомневались, что эта маленькая страна сможет выжить. Мы были окружены врагами, раз за разом на нас нападавшими… Но мы выжили. Более того, мы преуспели", - поздравил сограждан премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня Израиль - могучее, демократическое и процветающее государство. У меня нет сомнений в том, что в следующие 69 лет Израиль продолжит процветать, быть сильным и успешным", - сказал он.

Торжества начались в Иерусалиме накануне вечером с официальной церемонии, которая одновременно завершила День памяти павших воинов и жертв терактов. Государственный флаг, приспущенный в знак скорби по погибшим, был вновь поднят, и граждане, выбранные за наиболее значительные достижения в разных сферах деятельности, зажгли 12 факелов, которые символизируют "12 колен израилевых".

В программе праздника, официальная часть которого сведена к минимуму, - уличные концерты и дни открытых дверей на армейских базах, конкурс знатоков священных текстов, фейерверки, вручение наград и премий. Однако сотни тысяч израильтян всего этого не увидят, потому что разъедутся на пикники.

Ко Дню независимости Центральное статистическое бюро традиционно публикует данные о демографии Израиля. Сейчас в стране проживают 8,68 миллиона граждан - в десять раз больше, чем 69 лет назад. Опрос, проведенный местным Институтом демократии, показал, что 80% из них гордятся своей страной и с оптимизмом смотрят в будущее.