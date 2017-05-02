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Парашют Д-10 для экипировки "Ратник" модернизируют в 2018 году

03.05.2017 РИА Новости 271 0
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Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Алексей Филиппов

УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Парашют Д-10 для боевой экипировки "Ратник" будет модернизирован к 2018 году, сообщил в пятницу командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. В присутствии командующего войсками соединению было передано около 50 единиц техники.

"В 2018 году планируется выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации десантной парашютной системы Д-10 и запасного парашюта для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник"", - сказал Сердюков.

Он уточнил, что в 2018 году также планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию целой линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой от 500 килограмм до 18 тонн.


Экипировка "Ратник"
Источник: РИА Новости, Инфографика
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Персоны
Сердюков Анатолий

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