Парашют Д-10 для экипировки "Ратник" модернизируют в 2018 году
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Источник: © РИА Новости . Алексей Филиппов
УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Парашют Д-10 для боевой экипировки "Ратник" будет модернизирован к 2018 году, сообщил в пятницу командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. В присутствии командующего войсками соединению было передано около 50 единиц техники.
"В 2018 году планируется выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации десантной парашютной системы Д-10 и запасного парашюта для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник"", - сказал Сердюков.
Он уточнил, что в 2018 году также планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию целой линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой от 500 килограмм до 18 тонн.
|Экипировка "Ратник"
|Источник: РИА Новости, Инфографика
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02.05.2017
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