Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американские морпехи тестируют «оружие будущего»

03.05.2017 Warspot 185 0
0
Понравилась новость?
 0
MUTT
Боевой робот MUTT
Источник: breakingdefense.com

Боевые роботы, деревянные беспилотники, катера-субмарины и другие новейшие изобретения проходят «боевое крещение» у американских морпехов. Вчера, 27 марта, портал breakingdefense.com сообщил о том, что на военной базе морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» (штат Калифорния) проходят испытания около полусотни прототипов военной техники, и такое же количество разработок демонстрируется военному командованию в виртуальном виде.

Учитывая современные условия ведения боевых действий, разработчики предложили военным большое количество лёгких разведывательных аппаратов. Так, морским пехотинцам было представлено свыше 30 типов дронов, большую часть которых составляют «разведчики».


Одним из самых необычных решений стал транспортный беспилотник-планер LG-1000, способный доставлять грузы на расстояние до 120 км. Главная особенность новинки — в её простоте и дешевизне. Беспилотник представляет собой деревянный ящик с крыльями, внутри которого размещается груз и простейшая электронная система, контролирующая работу закрылков и хвостового оперения. Стоимость опытного образца составляет всего $600 (втрое дешевле комплекта транспортных парашютов), при этом LG-1000 способен нести почти до тонны груза.


Демонстрация возможностей беспилотника LG-1000

Ещё одна новинка — EXMAN (Expeditionary Manufacturing) — перевозимый контейнер, внутри которого размещается 3D-принтер, токарный и фрезерный станки, также другое вспомогательное оборудование. По словам разработчиков, с помощью такого контейнера военные смогут в полевых условиях изготавливать вышедшие из строя детали или механизмы. Американская армия всерьёз рассматривает технологии 3D-печати как средство уменьшения затрат на транспортную логистику. Так, ранее подразделение при Минобороны США показало гранатомёт, полностью напечатанный на 3D-принтере.

Среди представленных образцов был подводный беспилотник Submaran, оснащённый парусом с вмонтированными в него солнечными панелями. По словам разработчиков, такая конструкция позволяет 4-метровому аппарату массой свыше 100 кг месяцами находиться на боевом дежурстве. Кроме того, вниманию командования был представлен беспилотный прототип катера на воздушной подушке A-LCAC, оснащённый дистанционно управляемой системой залпового огня. По мнению создателей этой установки, катер сможет уничтожать береговые укрепления противника без риска для собственного экипажа.

Ещё одна неординарная новинка — быстроходный катер Hyper-Sub, способный перемещаться как над, так и под водой. Пресс-служба корпорации Hyper-Sub Platform Technologies, разработавшей необычный катер, заявляет о том, что он может использоваться в качестве разведывательной единицы, передвигаясь впереди эскадры или одиночных военных кораблей. При возникновении опасности обнаружения такой катер легко погружается под воду и незамеченным уходит из поля зрения противника.


Испытания катера Hyper-Sub
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.05 07:38
  • 31
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 03.05 07:03
  • 205
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 06:38
  • 5
"Абрамс". SepV3 идет на смену V2, на горизонте V4
  • 03.05 06:03
  • 108
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 03.05 05:17
  • 1
Дивизион ЗРС С-300 под Красноярском заступит на боевое дежурство с 1 июля
  • 03.05 03:58
  • 3
Первые КАМАЗы NEO получат крупнейшие корпоративные клиенты
  • 03.05 03:44
  • 1
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 03:07
  • 1
Танк в помощь — часть II
  • 03.05 03:01
  • 3
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 00:30
  • 9
Привязанность к старой технике
  • 03.05 00:23
  • 2
Катерная афера
  • 02.05 22:35
  • 7
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 22:31
  • 108
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 22:23
  • 11
Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны
  • 02.05 21:36
  • 4
"Известия": первую подлодку проекта 971 с "Калибром" передадут ВМФ России в 2018 году
другие обсуждаемые темы