Россия готова содействовать успешному и плодотворному саммиту G20 в Гамбурге
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27 марта 2017. Президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню войск Росгвардии.
Источник: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает важным развивать сотрудничество РФ и ФРГ во имя мира и безопасности в Европе
СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России содействовать тому, чтобы саммит "двадцатки" в Гамбурге в июле прошел успешно и плодотворно. Об этом он сообщил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Что касается вопросов подготовки к предстоящему саммиту Группы двадцати будем детально обсуждать их на рабочем завтраке, который начнется сразу после встречи с вами, уважаемые господа, - сказал Путин. - Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие и способствовать тому, чтобы саммит в Гамбурге прошел результативно, чтобы были приняты концептуальные, консенснусные решения по наиболее острым проблемам экономики и финансов".
Российский лидер подчеркнул, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках "двадцатки", в том числе и в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупции.
Сотрудничество с Германией
Сотрудничество РФ и ФРГ вносит большой вклад в стабильность мировой экономики, остающиеся проблемы будут обсуждаться в G20 и за ее рамками, заявил Путин.
"Наше сотрудничество - это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", - сказал российский президент. Он отметил, что у этих отношений есть перспективы развития, признав, что "еще очень много проблем, еще очень многое мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать и в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса G20, и за его рамками ".
Путин считает важным развивать сотрудничество РФ и ФРГ во имя мира и безопасности в Европе. "За послевоенные десятилетия Россия и Германия прошли долгий и непростой путь взаимного сближения, - констатировал он. - Наша общая задача - не растерять накопленный опыт и развивать двустороннее сотрудничество на благо наших народов, во имя мира и безопасности в Европе в целом".
Россия стремится выстраивать сотрудничество с ФРГ на принципах взаимной выгоды, уважения и равноправия и учетов интересов друг друга, заявил Путин.
"Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры ФРГ остается ведущим внешнеэкономическим партнером нашей страны", - сказал российский лидер.
Путин с удовлетворением констатировал рост двустороннего товарооборота. "За январь - февраль его объем увеличился на 43%", - сказал он. Президент напомнил, что Германия является крупнейшим покупателем российского природного газа, российские поставки покрывают 35% потребностей немецкого рынка. При этом Германия занимает первое место по объему инвестиций в российскую экономику - более $16 млрд, немецкий бизнес пользуется всеми привилегиями и возможностями для работы на рынке РФ.
По статистике, которую озвучил Путин, в России работает около 5 тысяч предприятий с капиталом из ФРГ, их суммарный оборот превышает $50 млрд.
Российский лидер выразил удовлетворение возобновлением деятельности Российско-германской межведомственной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Ее цель - наладить взаимодействие между деловыми кругами двух стран. Путин выразил надежду, что бизнес примет более активное участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Говоря о нынешней встрече, Путин заметил что его переговоры с Меркель "всегда проходят в заинтересованной и открытой атмосфере".
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02.05.2017
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