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В Турции рассказали о повестке встречи Эрдогана и Путина

03.05.2017 РИА Новости 172 0
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

АНКАРА, 2 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопросы укрепления режима прекращения огня в Сирии будут обсуждаться на встрече президентов РФ и Турции 3 мая, заявил журналистам заместитель генерального директора по Сирии МИД Турции Мустафа Юрлакул.

"Тема Сирии также является важной частью этого диалога. Президенты обсудят, в том числе, вопросы укрепления режима прекращения огня (в Сирии - ред.), ситуацию с заключёнными и вопросы разминирования. У нас много идей, которые мы готовы переложить на бумагу", - сказал он.

По его словам, вопросы укрепления режима прекращения огня являются ключевыми также на встрече по Сирии в Астане.

"Мы уже работали над некоторыми бумагами и шагами для укрепления режима прекращения огня. И мы попытаемся достичь чего-то стоящего во время этого раунда", - сказал он.

Международная встреча по Сирии стран-гарантов режима прекращения огня - России, Турции и Ирана - при участии ООН и представителей делегации правительства и вооруженной оппозиции пройдет в Астане 3-5 мая.
02.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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