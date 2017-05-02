В Турции рассказали о повестке встречи Эрдогана и Путина



Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

АНКАРА, 2 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопросы укрепления режима прекращения огня в Сирии будут обсуждаться на встрече президентов РФ и Турции 3 мая, заявил журналистам заместитель генерального директора по Сирии МИД Турции Мустафа Юрлакул.

"Тема Сирии также является важной частью этого диалога. Президенты обсудят, в том числе, вопросы укрепления режима прекращения огня (в Сирии - ред.), ситуацию с заключёнными и вопросы разминирования. У нас много идей, которые мы готовы переложить на бумагу", - сказал он.

По его словам, вопросы укрепления режима прекращения огня являются ключевыми также на встрече по Сирии в Астане.

"Мы уже работали над некоторыми бумагами и шагами для укрепления режима прекращения огня. И мы попытаемся достичь чего-то стоящего во время этого раунда", - сказал он.

Международная встреча по Сирии стран-гарантов режима прекращения огня - России, Турции и Ирана - при участии ООН и представителей делегации правительства и вооруженной оппозиции пройдет в Астане 3-5 мая.