В Турции рассказали о повестке встречи Эрдогана и Путина
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Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев
АНКАРА, 2 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопросы укрепления режима прекращения огня в Сирии будут обсуждаться на встрече президентов РФ и Турции 3 мая, заявил журналистам заместитель генерального директора по Сирии МИД Турции Мустафа Юрлакул.
"Тема Сирии также является важной частью этого диалога. Президенты обсудят, в том числе, вопросы укрепления режима прекращения огня (в Сирии - ред.), ситуацию с заключёнными и вопросы разминирования. У нас много идей, которые мы готовы переложить на бумагу", - сказал он.
По его словам, вопросы укрепления режима прекращения огня являются ключевыми также на встрече по Сирии в Астане.
"Мы уже работали над некоторыми бумагами и шагами для укрепления режима прекращения огня. И мы попытаемся достичь чего-то стоящего во время этого раунда", - сказал он.
Международная встреча по Сирии стран-гарантов режима прекращения огня - России, Турции и Ирана - при участии ООН и представителей делегации правительства и вооруженной оппозиции пройдет в Астане 3-5 мая.
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02.05.2017
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