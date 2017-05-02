Австралийские десантные вертолетоносцы вышли из строя из-за винторулевых колонок



Универсальные десантные корабли L 01 Adelaide и L 02 Canberra ВМС АВстралии в Сиднее, 30.10.2015

Источник: Kelvin Hockey / МО Австралии Универсальные десантные корабли L 01 Adelaide и L 02 Canberra ВМС АВстралии в Сиднее, 30.10.2015Источник: Kelvin Hockey / МО Австралии

Оба австралийских универсальных десантных корабля типа "Хуан-Карлос I" уже более месяца не выходят в море из-за выявленных проблем с винторулевыми колонками ("Азиподами") производства концерна Siemens. Об этом сообщает Australian Defence Business Review. В настоящее время УДК "Аделаида" и "Канберра" находятся на отстое в Сиднее.

Сообщается, что впервые проблемы с винторулевыми колонками (ВРК) были обнаружены на УДК "Канберра" (L 02 Canberra) в середине марта, в ходе первых испытаний возможностей базирования на корабле вертолетов армии и флота. Вертолетоносец был выведен из эксплуатации, а после этого обследование обнаружило аналогичные проблемы и на однотипной "Аделаиде" (L 01 Adelaide).

Единого мнения о причинах поломок пока не появилось. Сообщения СМИ указывали на некачественное обслуживание ВРК экипажами, в частности военных обвиняли в использовании несертифицированных смазочных материалов. Флот в лице заместителя командующего ВМС контр-адмирала Майкла Нунана опроверг эти заявления, сообщив о продолжении расследования совместно с предприятиями Navantia, Siemens и ВАЕ "для определения причины проблем и для выработки наилучшей стратегии ремонта".

УДК "Канберра" и "Аделаида" были построены по заказу австралийского Королевского флота испанской компанией Navantia по образцу корабля "Хуан-Карлос I" ВМС Испании. Контракт был заключен в 2007 году, первый корабль был построен в 2009-2011, второй –– в 2011-2012 годах. После спуска на воду оба УДК были доставлены в Австралию специальным транспортным судном "Блю Марлин" и дооборудованы на предприятии BAE Systems Australia (бывшая Tenix) в Вильямстауне.

УДК водоизмещением в 27 000 тонн и длиной 230 метров могут развивать скорость около 20 узлов. Численность авиакрыла достигает 18 вертолетов, возможно базирование самолетов короткого взлета и вертикальной посадки типа Sea Harrier или F-35B. Численность десантной группы достигает 700 человек с тяжелой техникой и вооружением, емкость док-камеры позволяет разместить 2-4 десантных катера разных типов.