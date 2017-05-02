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Пентагон заявил о готовности THAAD к перехвату ракет

03.05.2017 Lenta.ru 134 0
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Противоракетная система THAAD. Источник: ru.wikipedia.org

Система американской противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) готова к перехвату ракет. Об этом РИА Новости сообщил представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг.

"Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею", — отметил он.

THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.

Полностью эта система, как ранее сообщалось, будет собрана до конца 2017 года.

Ранее стало известно, что по вопросу оплаты системы у правительств Южной Кореи и США существуют разногласия.
02.05.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
THAAD

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