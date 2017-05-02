Пентагон заявил о готовности THAAD к перехвату ракет
|
|
Противоракетная система THAAD. Источник: ru.wikipedia.org
Система американской противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) готова к перехвату ракет. Об этом РИА Новости сообщил представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг.
"Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею", — отметил он.
THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.
Полностью эта система, как ранее сообщалось, будет собрана до конца 2017 года.
Ранее стало известно, что по вопросу оплаты системы у правительств Южной Кореи и США существуют разногласия.
|
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 Трамп потребовал у Южной Кореи $1 млрд за размещение системы ПРО
28.04.2017 "Россия послала ясный сигнал США"
27.04.2017 Южная Корея назвала сроки полного развертывания американской системы ПРО
26.04.2017 Чемодан нестабильности
20.04.2017 ВВС и ПВО Южной Кореи: империалистические амбиции
19.04.2017 Республика Корея завершает разработку комплекса ПРО M-SAM
19.04.2017 Корейские оружейники загорелись новыми идеями от нашего "Факела"
18.04.2017 Ким блефует перед Трампом