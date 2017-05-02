Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание



Сергей Шойгу

Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 2 мая. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Обсуждались вопросы подготовки к празднованию Дня Победы, выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию многофункционального авиационного комплекса А-100, разработки космических аппаратов, модернизации технологических линий акционерного общества (АО) «Красмаш».

Открывая совещание, глава военного ведомства сообщил, что в Министерство обороны поступило большое количество обращений от глав субъектов Российской Федерации с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая.

«Мы пошли навстречу всем. В ознаменование 72-й годовщины Победы личный состав Вооруженных Сил примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут более чем в 400 городах страны. В 28 из них состоятся военные парады», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что в праздничных мероприятиях примут участие более 140 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота.

«По Красной площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск противовоздушной обороны – зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА», – сообщил министр обороны.

По его словам, данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях.

«Также в главном параде Победы впервые примут участие представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – заявил глава военного ведомства.

Министр обороны обратил внимание всех должностных лиц на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации, чтобы не допустить травматизма людей и поломки техники.

Перейдя ко второму вопросу повестки совещания, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что создаваемый многофункциональный авиационный комплекса А-100 будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

«Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения», – пояснил глава военного ведомства.

Он сообщил, что в рамках ОКР планируется создать два самолета – летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.

Коснувшись вопроса разработки космических аппаратов, министр обороны напомнил, что на селекторном совещании 10 января обсуждались сроки создания и запуска аппарата, а также были определены меры по решению ряда проблемных вопросов.

«Сегодня заслушаем, как изменилась ситуация на предприятии за прошедшие четыре месяца», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

На постоянном контроле Министерства обороны находится еще один проект – модернизация технологических линий акционерного общества «Красмаш», заявил глава военного ведомства.

По его словам, к настоящему времени налажено тесное взаимодействие Красноярского машиностроительного завода с Национальным центром управления обороной и Госкорпорацией «Роскосмос».

«Фактически в круглосуточном режиме осуществляется контроль за качеством и своевременностью проведения работ», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу и сообщил, что на сегодняшний день они выполнены на четырех объектах «Красмаша».

Министр обороны выразил надежду, что набранный темп позволит успешно завершить создание и модернизацию оставшихся объектов в установленные сроки.

Прежде чем приступить к заслушиванию докладов по повестке дня, глава военного ведомства остановился на двух важных событиях.

Министр обороны напомнил, что 21 апреля принят Федеральный закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ранее такое право было предоставлено только лицам с высшим образованием.

«Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учетные специальности», – заявил генерал армии Сергей Шойгу.

«Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооруженных Сил гражданскую специальность», – подчеркнул глава военного ведомства.

По его словам, на сегодняшний день уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.

«Прошу главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также напомнил, что 26–27 апреля под эгидой Министерства обороны прошла VI Московская конференция по международной безопасности.

«В ежегодном форуме приняли участие около 800 делегатов из 86 стран. Двадцать две делегации возглавили министры обороны. Главным пунктом повестки дня стала тема борьбы с международным терроризмом», – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что Министерство обороны ознакомило участников форума с результатами действий российской группировки войск в Сирии, поделилось экспертными оценками дальнейшего развития военно-политической обстановки в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

«Ключевым во всех выступлениях был тезис о необходимости коллективных шагов в борьбе с терроризмом, развития взаимовыгодного военного сотрудничества и укрепления мер доверия», – подчеркнул министр обороны.

Конструктивный и открытый диалог между военными специалистами разных стран позволил сблизить подходы к решению основных проблем глобальной и региональной безопасности, заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Конференции и поручил заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Александру Фомину представить предложения о поощрении личного состава.