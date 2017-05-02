

Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Мексики

Источник: http://rus-helicopters.com/ Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС МексикиИсточник: http://rus-helicopters.com/

ЦАМТО, 2 мая. Мексика планирует закупить в России новую партию вертолетов Ми-8/17, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александра Денисова.

Он возглавлял делегацию компании на выставке FAMEX-2017, прошедшей на авиабазе, расположенной поблизости от столицы Мексики.

«Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах – Министерстве национальной обороны, Министерстве морского флота и Национальной полиции, мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов и сейчас изучает подготовленные нами предложения», – сказал А.Денисов.

В ноябре 2012 года партия российских вертолетов была доставлена в мексиканский Веракрус. Это были три вертолета Ми-17В-5 для Военно-морских сил Мексики.

Касаясь в целом ситуации в Латинской Америке, А.Денисов отметил, что «Рособоронэкспорт» готов к поставкам российской вертолетной техники в разные государства этого региона, отмечает агентство.

«Соответствующие запросы (по вертолетам «Ансат» – прим. «РИА Новости») от Парагвая и Чили нами были ранее получены и рассмотрены, коммерческие предложения уже переданы заказчикам и мы, естественно, рассчитываем на их положительное решение. Однако количество партий, сроки поставки и иные параметры будут обсуждаться на контрактных переговорах», – цитирует «РИА Новости» А.Денисова.

По его словам, сейчас Боливия заинтересована в поставках Ми-17 и уже изучает российские предложения. «Так что мы ждем их ответа», – заметил А.Денисов.

Также с Колумбией обсуждается модернизация вертолетов Ми-17В-5. «Естественно, Россия готова поставить Колумбии и новые партии этих вертолетов. Однако об этом можно будет говорить только после получения соответствующих запросов колумбийской стороны», – подчеркнул представитель «Рособоронэкспорта». А.Денисов также сообщил, что считает вполне возможной закупку Бразилией новой партии вертолетов Ми-35М, однако предметных переговоров по этой теме пока не было. С Уругваем переговоры по поставке вертолетов также пока не ведутся, передает «РИА Новости».