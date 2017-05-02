На Северном флоте заступил на боевое дежурство очередной зенитный ракетный комплекс С-400
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Пусковые установки 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) поставки 2016 года из состава заступившего на боевое дежурство в районе Северодвинска первого дивизиона 1528-го зенитного ракетного ордена Красной Звезды полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. 29.04.2017
Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.ru
ЦАМТО, 2 мая. На боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) Беломорской военно-морской базы (ВМБ) Северного флота 29 апреля заступил дивизион, оснащенный новой зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». До этого момента дежурство по ПВО несли комплексы предыдущего поколения – С-300 «Фаворит».
Системы С-400 поступили на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО Северного флота в конце прошлого года. К этому времени личный состав дивизионов, принявших новую технику, уже прошел курс обучения для ее грамотной эксплуатации и выполнил зенитные ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Воины ПВО отработали задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника.
Новый комплекс обеспечит надежное прикрытие с воздуха сил Беломорской ВМБ, а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска, сообщает пресс-служба Северного флота.
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02.05.2017
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