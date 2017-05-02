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На Северном флоте заступил на боевое дежурство очередной зенитный ракетный комплекс С-400

03.05.2017 ЦАМТО 101 0
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ЗРК С-400
Пусковые установки 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) поставки 2016 года из состава заступившего на боевое дежурство в районе Северодвинска первого дивизиона 1528-го зенитного ракетного ордена Красной Звезды полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. 29.04.2017
Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.ru

ЦАМТО, 2 мая. На боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) Беломорской военно-морской базы (ВМБ) Северного флота 29 апреля заступил дивизион, оснащенный новой зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». До этого момента дежурство по ПВО несли комплексы предыдущего поколения – С-300 «Фаворит».

Системы С-400 поступили на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО Северного флота в конце прошлого года. К этому времени личный состав дивизионов, принявших новую технику, уже прошел курс обучения для ее грамотной эксплуатации и выполнил зенитные ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Воины ПВО отработали задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника.


Новый комплекс обеспечит надежное прикрытие с воздуха сил Беломорской ВМБ, а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска, сообщает пресс-служба Северного флота.
02.05.2017
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Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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БелОМО
Минoбороны РФ
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СФ

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