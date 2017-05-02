"Рособоронэкспорт" готов к поставкам вертолетов в Латинскую Америку



Легкий многоцелевой вертолет. Ансат

Источник: http://rus-helicopters.com Легкий многоцелевой вертолет. АнсатИсточник: http://rus-helicopters.com

МЕХИКО, 2 мая - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. АО "Рособоронэкспорт" готово к поставкам российской вертолетной техники в разные государства Латинской Америки, рассказал РИА Новости начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов.

Он возглавлял делегацию компании на выставке FAMEX-2017, прошедшей на авиабазе неподалеку от столицы Мексики.

"Соответствующие запросы (по вертолетам "Ансат" - прим. РИА Новости) от Парагвая и Чили нами были ранее получены и рассмотрены, коммерческие предложения уже переданы заказчикам и мы, естественно, рассчитываем на их положительное решение. Однако количество партий, сроки поставки и иные параметры будут обсуждаться на контрактных переговорах", - сказал Денисов.

По его словам, сейчас Боливия заинтересована в поставках Ми-17 и уже изучает российские предложения. "Так что мы ждём их ответа", - заметил Денисов.

Также с Колумбией обсуждается модернизация вертолетов Ми-17В-5. "Естественно, Россия готова поставить Колумбии и новые партии этих вертолетов. Однако об этом можно будет говорить только после получения соответствующих запросов колумбийской стороны", - подчеркнул представитель "Рособоронэкспорта". Денисов сообщил также, что считает вполне возможной закупку Бразилией новой партии вертолетов Ми-35М, однако предметных переговоров по этой теме пока не было.

Денисов подчеркнул, что с Уругваем переговоров по поставкам вертолетов не ведется.