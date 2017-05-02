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Ракета Falcon 9 с американским спутником-разведчиком стартовала с мыса Канаверал

03.05.2017 ИТАР-ТАСС 121 0
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Источник: © EPA/NASA/KIM SHIFLETT

SpaceX планирует снова вернуть нижнюю ступень носителя на Землю для ее повторного использования при запуске очередного орбитального аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракета-носитель Falcon 9 со спутником NROL-76  Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) была запущена сегодня с космодрома на мысе Канаверал. Об этом объявила американская компания SpaceX  во главе с Илоном Маском.

SpaceX планирует снова вернуть нижнюю ступень носителя на Землю для ее повторного использования при запуске очередного орбитального аппарата.

Запуск отложен из-за проблемы с датчиками

Первоначально запуск был запланирован на воскресенье, но был отложен буквально в последнюю минуту из-за проблемы с датчиками одной из двух ступеней. Компания решила не рисковать напрасно и перенести запуск из предосторожности.

Информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и сроки его эксплуатации, цели и задачи. Согласно НУВКР, NROL-76 предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США. В том числе, речь может идти о поиске террористов, мониторинге разработок ядерных вооружений в других странах и об оперативном предупреждении о подготовке ракетного удара.

До настоящего момента в частном секторе выводом на орбиту американских спутников военного и разведывательного назначения занималась главным образом компания United Launch Alliance (ULA). Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing  и Lockheed Martin.

29 июля 2016 года ULA запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Atlas V  с аппаратом NROL-61. 1 марта 2017 года ULA осуществили запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-79.

Пентагон заинтересовался экономными пусками SpaceX

30 марта SpaceX впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске. С помощью носителя был выведен на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10  одноименной люксембургской компании. Первая ступень Falcon 9 уже побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon  с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Таким образом SpaceX первой в мире повторно использовала ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли. Вскоре после старта Falcon 9 сотрудникам компании также удалось осуществить управляемый спуск данного элемента носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

На 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) заместитель начальника штаба ВВС США по операциям генерал-лейтенант Джон (Джей) Реймонд сообщил журналистам о готовности Пентагона платить SpaceX за доставку на орбиту спутников военного назначения при помощи носителей Falcon 9 с повторно использованными ступенями. В сферу компетенции Реймонда входят в том числе операции американских ВВС в космосе.

Как информировала президент SpaceX Гуинн Шотуэлл в Колорадо-Спрингс, подготовка уже побывавшей в космосе ступени носителя и ее повторного запуска "существенно менее половины суммы", в которую обходится строительство новой ракеты. Стоимость Falcon 9 составляет 62 млн долларов, согласно данным частной компании Илона Маска.
02.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Люксембург
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SpaceX
Проекты
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МКС
Ядерный щит

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