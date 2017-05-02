В состав ВМФ России в 2017 году войдет БДК "Иван Грен"
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Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru
В Минобороны также сообщили, что второй большой десантный корабль "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь"
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен" войдет в текущем году в состав Военно-Морского Флота России; на воду будет спущен БДК аналогичного проекта "Петр Моргунов". Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 войдет в состав Военно-Морского Флота после завершения всех этапов испытаний. В настоящее время он находится на этапе заводских ходовых испытаний на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - уточнил представитель военного ведомства.
Дыгало отметил, что второй большой десантный корабль "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что корабль будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.
По словам начальника Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова, БДК "Петр Моргунов" сможет принять на борт более 10 танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки батальона морской пехоты. Корабль имеет дальность плавания до 4000 миль, что позволит ему эффективно выполнять задачи в дальней морской зоне.
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02.05.2017
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