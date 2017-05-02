Начата постройка шестого десантного вертолетного корабля-дока для ВМС Индонезии



Во время церемонии первой резки стали начатого строительством на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL в Сурабае для ВМС Индонезии шестого десантного вертолетного корабля-дока. 28.04.2017

Источник: www.detik.com Во время церемонии первой резки стали начатого строительством на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL в Сурабае для ВМС Индонезии шестого десантного вертолетного корабля-дока. 28.04.2017Источник: www.detik.com

28 апреля 2017 года на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) в Сурабае состоялась церемония первой резки стали для начатого там строительством для ВМС Индонезии шестого десантного вертолетного корабля-дока (LPD) - и третьего, строящегося для индонезийского флота на PT PAL (cтроительный номер W000298).

Контракт на постройку этого корабля был заключен ВМС Индонезии с PT PAL 11 января 2017 года. Сдача корабля должна быть произведена в течении 23 месяцев, то есть к 11 декабря 2018 года, при этом на церемонии резки стали руководство PT PAL заявило о готовности сдать корабль на два месяца ранее контрактного срока.

Напомним, что по контракту 2003 года стоимостью всего 35 млн долл южнокорейская судостроительная компания Dae Sun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd. спроектировала и построила на своей верфи в Пусане для ВМС Индонезии относительно небольшой десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) Tanjung Dalpele (стандартное водоизмещение 7300 т, полное водоизмещение 11394 т, длина 122 м), введенный в строй индонезийского флота в 2004 году. В 2008 году корабль в составе ВМС Индонезии был переоборудован в госпитальное судно и переименован в Dr. Soeharso.

Вслед за этим в 2004 году Индонезия заключила контракт с Dae Sun Shipbuildings & Engineering стоимостью 150 млн долл на постройку четырех ДВКД по слегка модифицированному проекту (длина 124 м). В том числе два первых корабля Makassar и Surabaya были построены в Южной Корее со сдачей индонезийскому флоту в 2007 году, а два других корабля Banjarmasin и Banda Aceh строились на РТ PAL в Сурабае при содействии южнокорейской стороны, с передачей технологий и полных прав на проект (корабли были переданы ВМС Индонезии в 2009 и 2011 годах).

Теперь ВМС Индонезии приняли решение продолжить постройку серии этих кораблей и заказали PT PAL уже третий ДВКД (который будет шестым в составе индонезийского флота). Новый корабль при стандартном водоизмещении 7200 т и длине 124 м будет очередной модификацией типа Makassar, отличаясь от последних увеличенных объемом вертолетного ангара (возможно базирование до трех вертолетов) и кубриков для личного состава (суммарная вместимость 771 чел, включая экипаж, против 644 чел на Makassar).

Сообщается, что кроме того береговая охрана Индонезии планирует заказать PT PAL корабль на основе конструкции ДВКД типа Makassar для использования в качестве плавучей базы и корабля управления.

Удачный проект небольших недорогих ДВКД типа Makassar вызвал большой интерес на мировом рынке, и в начале 2014 года РТ PAL получила контракт на постройку двух кораблей по их типу (SSV) для ВМС Филиппин - головной построенный в Сурабае корабль Tarlac был передан филиппинскому флоту в мае 2016 года , а сдача завершенного строительством второго Davao del Sur намечена на май 2017 года. Сообщается, что переговоры о возможности заказа ДВКД типа Makassar в Индонезии вели Малайзия, Мьянма и Таиланд.

Cама Dae Sun Shipbuildings & Engineering в 2012 году также заключила соглашение о постройке двух подобных кораблей для ВМС Перу на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо - головной перуанский корабль Pisco по данному соглашению был спущен там 25 апреля 2017 года.