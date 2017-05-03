Танк в помощь — часть II



БМПТ «Терминатор»

Источник: interpolit.ru БМПТ «Терминатор»Источник: interpolit.ru

Кто стоит на пути "Терминатора"

Окончание. Начало читайте в предыдущем номере.

Большое количество имевшихся в России морально устаревших танков Т-55, которые переоборудовались в БТР-Т (бронетранспортер тяжелый), насытили бы армию сравнительно недорогими и высокозащищенными боевыми машинами для пехоты.

Что их отличало? На БТР-Т усилено днище корпуса для повышения выживаемости экипажа при подрыве на противотанковых минах. Это обеспечивалось дополнительным бронированием, при этом лист приваривался с отступом, воздушная прослойка значительно снижала действие взрывной волны. Переоборудование Т-55 в БТР-Т обходилось дешево. Но машина была слабо вооружена и в войска не поступила.

Вышли из "рамок"

В середине 80-х с учетом опыта действий в Афганистане специалисты Военной академии бронетанковых войск и 38-го НИИ Минобороны СССР сформулировали основные направления создания БМПТ. Были разработаны концепция и оперативно-тактические обоснования (ОТО) ее применения в составе танковых и мотострелковых подразделений.

“Промедление с поставкой боевой машины поддержки танков в войска неизбежно обернется большой кровью наших солдат”

Головным исполнителем работ в 1987 году определили ГСКБ-2 Челябинского тракторного завода. При моделировании технического облика машины конструкторы разработали несколько вариантов компоновки, отличавшихся расположением моторно-трансмиссионного отделения, составом и размещением вооружения.

Для уточнения ОТО применения БМПТ и ее технического облика в 1989-м провели испытания трех опытных вариантов при решении огневых и тактических задач, выбрали оптимальный облик машины и в 1991 году разработали тактико-технические задания (ТТЗ) на выполнение ОКР под шифром "Рамка".

Под руководством главного конструктора ГСКБ-2 Валерия Вершинского быстро выполнили техническое проектирование, создали рабочую конструкторскую документацию. Однако в связи со сложным финансовым положением работу остановили.

Следующим посылом к созданию БМПТ послужили результаты применения бронетанковой техники в первой чеченской войне. При вводе войск в Грозный 31 декабря 1994 года для усиления огневого воздействия, как и в Афганистане, в составе мотострелковых подразделений задействовали ЗПРК "Тунгуска". Но они оказались первыми целями боевиков с РПГ-7. Естественно, задачу по огневому прикрытию войск не решили.

Снова, как и в Афганистане, пошли разговоры о необходимости иметь в боевых порядках войск машины с мощными огневыми возможностями. Были уточнены требования, но основными, как и прежде, стали:

достижение уровня защиты экипажа и боевой живучести машины выше, чем у танков;

оснащение многоканальным комплексом вооружения, способным сосредотачивать огонь и одновременно поражать несколько целей вкруговую;

обеспечение непрерывного кругового наблюдения за полем боя и эффективного обнаружения танкоопасных целей;

придание машине уровня подвижности выше, чем у танков;

высокие эргономические показатели;

максимально возможная эксплуатационная и производственная унификация с танками, находящимися на вооружении или в разработке.

Однако попытка продолжить работу на ЧТЗ не увенчалась успехом. Завод перешел в стадию банкротства и прекратил заниматься разработкой бронетанковой техники.

В 1998 году ОКР под шифром "Рамка-99" возобновили в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) в Нижнем Тагиле. На этапе технического проектирования проанализировали множество схем, как собственных, так и предшественников, с целью выбора оптимального варианта, сочетающего многоканальное вооружение с большим боекомплектом, защиту машины по всем ракурсам, высокоэффективную систему поиска, обнаружения цели и управления огнем при использовании базы танка Т-72Б/Т-90.

К началу 2000 года создали экспериментальный образец. После анализа замечаний представителей Минобороны и специалистов других ведомств уточнили ТТЗ. В следующие два года конструкцию БМПТ существенно переработали, и уже к июлю 2002-го изготовили опытный образец. Реализованные в нем конструкторские находки способствовали значительному повышению боевых и технических характеристик изделия.

Казахстанский апгрейд Т-72

Отличительная особенность нашей конструкции в сравнении с зарубежными аналогами в том, что она не средство транспортировки пехоты, в нее не втискивается отделение из 10 мотострелков, как это было, например, в БМП. Отсутствие десанта восполнялось боевыми возможностями. Пять каналов стрельбы обеспечивали одновременное поражение трех целей на дистанции до 1700 метров. По огневой мощи машина превосходила два мотострелковых взвода, БМПТ была способна поражать не только пехоту противника, но и бронетехнику, долговременные огневые сооружения, укрытия и низколетящие воздушные цели благодаря углу подъема пушки в 450. Большой арсенал обеспечивал ведение боевых действий в течение долгого времени.

Низкопрофильный корпус, необитаемое боевое отделение создают уровень защищенности и мобильности выше, чем у танка. Четыре оптических канала наблюдения и прицеливания, панорама кругового обзора, высокая скорость поворота башни, постоянная готовность к ведению огня автоматическим вооружением, возможность длительной безостановочной стрельбы – все это гарантирует своевременное обнаружение и поражение "танкоопасной" живой силы противника. Дальность прицельной стрельбы из пушки бронебойным снарядом – до 2000, осколочно-фугасным – до 4000, курсовым автоматическим гранатометом – до 1700 метров. Две пушки и пулеметы, установленные в боевой рубке, обеспечивают круговое уничтожение живой силы, бронированных объектов и хорошо защищенных укрытий. Угол подъема блока вооружения в 450 позволяет стрелять по целям на верхних этажах зданий или на господствующих высотах в горах. Четыре пусковые установки сверхзвуковых ПТУР "Атака" с высокозащищенной от помех полуавтоматической системой наведения в информационном лазерном поле управления имеют дальность стрельбы до шести километров и пробивают до 1000 миллиметров гомогенной брони. Радиус сплошного поражения осколочно-фугасной гранаты – семь метров.

Машина успешно прошла госиспытания в 2006 году. Государственную комиссию возглавлял замглавкома Сухопутных войск, один из авторитетнейших знатоков ведения боевых действий в локальных конфликтах, дважды раненый в Афганистане и получивший "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации за руководство контртеррористической операцией на Северном Кавказе генерал-полковник Владимир Булгаков. Несмотря на это, решение об оснащении Сухопутных войск БМПТ принято не было.

Конструкторы УКБТМ продолжили совершенствование БМПТ, твердо уверенные в ее нужности. Добавилось новое требование – использовать БМПТ для борьбы с террористическими формированиями. Для этого необходимо уточнить условия боевого применения и скорректировать конструкцию машины, прицельно-наблюдательный комплекс, СУО, снять задачу по уничтожению бронированных целей, адаптировать БМПТ к ведению боя на ближних дистанциях против пехоты, оснащенной стрелковым оружием и гранатометами.

Дальнейшим импульсом развития БМПТ для НПО "Уралвагонзавод", как в свое время с танком Т-90, послужило подписание соглашения на поставку БМПТ за рубеж.

Испытания, проведенные специалистами армии Казахстана для оценки боевых возможностей машины как против регулярных войск, так и против НВФ, подтвердили ее уникальность, универсальность и высокую эффективность. По боевому потенциалу она заменяет 2–2,5 БМП или 3–4 БТР. По словам одного из руководителей Минобороны Казахстана, БМПТ – это универсал для поддержки личного состава мотострелковых и танковых подразделений в наступательных и оборонительных действиях.

Дело дошло до подписания двустороннего соглашения о создании БМПТ. При этом приняли решение разработать более дешевый вариант на базе танков Т-72, имеющихся в Республике Казахстан в достаточном количестве. В результате в УКБТМ создали БМПТ-72, получившую в дальнейшем имя "Терминатор-2". Особенность в том, что переделка танка Т-72 минимальна. Это и ряд других мероприятий позволяют значительно снизить стоимость машины, повысить ее боевую эффективность. Сомнения вызывает лишь то, что в конструкции "Терминатора-2" отсутствуют две установки автоматических гранатометов, расположенные в носовой части корпуса машины по правому и левому борту.

На пару с "Солнцепеком"

Еще одно из направлений в развитии БМПТ – расширение сферы боевого применения. В начале ХХI века появилась новая угроза: ударные отряды террористических группировок. Для борьбы с ними в УКБТМ предложили упрощенную версию БМПТ – БКМ-1 и БКМ-2 (боевая контртеррористическая машина). При их создании конструкторы исходили из условий использования, что позволило отказаться от дорогостоящих систем управления огнем, приборов наблюдения, разведки целей и прицеливания. Оптимизируется и комплекс вооружения. В то же время совершенствуется защита для ведения боя в городских условиях. Машина обладает возможностью скрытного подхода к позициям террористов и нанесения мощного удара с места, из укрытий. У нее меньше запас топлива, значит, выше пожаробезопасность, больше боеприпасов. Для разбора завалов, заграждений или баррикад предусматривается установка бульдозерного отвала.

Безусловно, для эффективного использования машины в боевых порядках Сухопутных войск требуется отработанная нормативно-методическая база. Исходя из опыта Афганистана и других локальных конфликтов специалисты Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского, 38-го НИИ МО и ГУ боевой подготовки СВ отработали способы применения БМПТ, определили нишу в оргштатной структуре мотострелковых и танковых частей. Предполагалось создать мотобронетанковые группы в составе танков, БМП и БМПТ. Танки и БМПТ – на передней линии боевого соприкосновения с противником, уничтожают огневые точки и опорные пункты. БМП с пехотой – во втором эшелоне, удерживают взятые рубежи.

Главком Сухопутных войск генерал армии Алексей Маслов еще в 2008 году обозначил место БМПТ в структуре Сухопутных войск и порядок ее боевого применения: "Прорабатываются различные варианты использования этих машин, необходимость появления которых в боевых порядках войск назрела уже давно. Либо в качестве третьей машины в каждом танковом взводе, либо отдельным подразделением, обеспечивающим действия танкового батальона. Ранее защиту танков от поражения противотанковыми средствами на поле боя обеспечивал мотострелковый десант. Теперь эту задачу будет выполнять БМПТ, вооруженная двумя 30-мм пушками, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом".

Наиболее эффективный, на мой взгляд, вариант применения БМПТ продемонстрировали на учениях вооруженные силы Казахстана. Там в состав специального подразделения ввели тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и БМПТ. Действуя в тандеме, "Солнцепек" выжигал противника, за БМПТ была последующая "зачистка" опорных пунктов. Мотострелковые подразделения при этом занимают и удерживают участки местности или конкретные объекты.

Казалось бы, аргументов в пользу оснащения СВ ВС РФ боевой машиной поддержки танков более чем достаточно. Почему же до настоящего времени БМПТ нет в войсках?

Вероятно, все решила позиция экс-начальника ГШ ВС РФ Николая Макарова. Прежнее руководство Минобороны не нашло места для БМПТ в армейской структуре.

Предыдущие министры обороны и начальники Генштаба – Павел Грачев, Игорь Родионов, Виктор Дубынин, Анатолий Квашнин, активные участники боевых действий и руководители ВС в период создания БМПТ, были за то, чтобы машина была принята на вооружение не только Сухопутных войск. Решение же о создании БМПТ, напомню, состоялось по следам событий в Афганистане и Чеченской Республике, когда стало очевидно, что эта машина крайне необходима для воюющих подразделений. Но если реальный опыт, полученный в горячих точках, не аргумент, тогда, как правило, обращаются к научным исследованиям, определяющим характер боевых действий и систем вооружения, необходимых для достижения заданного результата. К сожалению, этого пока тоже не произошло.

После доработки – робот

На основе многолетних исследований военные ученые и специалисты разработали Концепцию танкобронепехотной интеграции, в которой высказали рекомендации по изменению оргштатной структуры войск. В частности, предлагается перейти от чисто танкового подразделения к интегрированным бронетанковым подразделениям и частям Сухопутных войск. Проект завершен и предложен для рассмотрения автором фундаментального труда "Танки" (2015) генерал-майором Олегом Брилевым. Доктор технических наук, профессор, он всю жизнь посвятил исследованиям создания и боевого применения танков. Концепция базируется на теории боевой и военно-экономической эффективности как основном инструменте, используемом при принятии решения для оснащения Вооруженных Сил видами и типажами ВВТ. Подкреплена математическим анализом боевых действий и данными моделирования процесса создания образцов ВВТ. Учитывался и необходимый результат, достигаемый сочетанием затрат, понесенных при боевом применении определенного количества различных типов БТВТ, с их свойствами. В итоге определялась боевая ценность каждого образца в общей группировке бронетанкового вооружения и техники. Исследователи пришли к однозначному заключению: целесообразно сочетание различных типов БТВТ с их боевыми характеристиками и свойствами, определенным количественным соотношением в структуре подразделения и частей Сухопутных войск.

Теория боевой и экономической эффективности дает возможность определить оптимальное сочетание типов и видов ВВТ в структуре Сухопутных войск для достижения максимального или приемлемого боевого результата в действиях против различных группировок противника в зависимости от условий местности, качественного и количественного соотношения противоборствующих сторон. Вместо чисто танковых предлагается несколько вариантов создания интегрированных подразделений (рота, батальон), действующих против разнородных сил противника с задачей достижения максимального успеха.

Подтверждал необходимость иметь в передней линии обороняющихся или наступающих танковых подразделений отличающуюся по боевым свойствам от танка бронированную машину и другой видный ученый в области тактики танковых войск, доктор военных наук, профессор 38-го ЦНИИ МО РФ Николай Шишкин. В работе "Танки в локальных войнах и вооруженных конфликтах" он пишет, что БМПТ, действуя в боевой линии впереди за счет большей незаметности и специального вооружения, дает возможность сохранить взаимодействие с танками и предотвратить их уничтожение, начиная с рубежа перехода в атаку, а также при прорыве укрепленных позиций на переднем крае и в глубине обороны противника.

В этой связи необходимо добавить, что мощная защита по всем ракурсам делает из БМПТ труднопоражаемую цель, что позволяет ей эффективно действовать в условиях массового применения противотанковых средств. Наличие большого боекомплекта для 30-мм автоматической пушки (850 выстрелов) дает возможность вести стрельбу длительное время с высоким темпом (600–800 выстр/мин) и создает осколочно-фугасное поле, значительно превышающее возможности ЗСУ "Шилка".

Стоит также отметить, что конструкция БМПТ позволяет при незначительных доработках сделать машину полностью роботизированным боевым комплексом.

Дистанционно управляемое вынесенное вооружение боевого модуля БМПТ – первый шаг к созданию роботизированного "Терминатора" на ее базе. Разработка такой машины позволит убрать человека с переднего края и тем самым значительно снизить потери среди личного состава.

Сегодня проблема уже не в том, нужна или нет БМПТ. Промедление с ее принятием на вооружение и поставкой в войска может обернуться большой кровью, пролитой нашими танкистами и мотострелками на поле боя.

Сергей Маев, начальник эксплуатации вооружения и военной техники ВС РФ – начальник ГАБТУ (1996–2004), генерал-полковник

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 17 (681) за 3 мая 2017 года