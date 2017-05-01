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Привязанность к старой технике

02.05.2017 Газета.ru 260 0
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Самолет Ил-96
Самолет Ил-96 в сборочном цехе ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
Источник: ИТАР-ТАСС/Михаил Вязовой

Зачем Минобороны потребовались устаревшие типы вооружения

В последнее время в СМИ обсуждается вопрос о том, зачем Минобороны потребовались устаревшие типы вооружения и военной техники. Например, на возобновление производства советских самолетов Ил-114 и Ил-96-400 планируется потратить 109,3 млрд руб. Новые подводные лодки вооружают старыми торпедами и антиторпедами. Не секрет, что делается это не от хорошей жизни. Как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. Только обходится простая не дешевле, чем гербовая. И не только для Минобороны, но и для предприятий ОПК. Например, в этом году Центральный научно-исследовательский институт «Дельфин» за выполнение гособоронзаказа вместо прибыли получил иск от военного ведомства и по решению Арбитражного суда Москвы должен выплатить заказчику неустойку в размере 7 млн 214 тыс. 419 руб. 87 коп. Ну, кто ж знал в институте, заключая в сентябре 2013 года контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Шанец-ВМФ», что братская, как считалось в то время, Украина разорвет военно-техническое сотрудничество с Россией, в результате чего потребуются время и деньги на импортозамещение. Как следует из материалов дела, проблемы, связанные с импортозамещением, у «Дельфина» начались со второго этапа и продолжаются до пятого. Второй этап был выполнен с опозданием на 30 дней, третий – на 667 дней, четвертый – на 700 дней, а пятый – вообще не выполнен, на момент подачи иска просрочка составляла 660 дней. Интересно, что все усилия «Дельфина», как можно судить по косвенным признакам, были направлены на обеспечение ремонта и модернизации старой инерциальной навигационной системы «Индига», в которой оказались украинские комплектующие.

Это не единственный пример, когда для старой аппаратуры ищут новые технические решения. Пресс-служба северодвинского предприятия «Северный рейд» сообщила, что осенью прошлого года здесь выполнен средний ремонт навигационного комплекса «Шлюз-4», который поступил на предприятие… более 10 лет назад. Возможно, этот раритет теперь установлен на бывшем ракетном подводном крейсере стратегического назначения (РПКСН), переоборудованном по проекту 09787 в носитель глубоководного аппарата специального назначения. Предыдущий «Шлюз» ушел, как сообщила пресс-служба, на 380-й заказ, под которым в открытых источниках значится РПКСН «Екатеринбург». К сожалению, чиновникам от науки удобней и привычней осваивать бюджетные деньги на ремонте старой техники, чем разбираться в тонкостях предлагаемых им проектов новых систем вооружений и военной техники.


Владимир Гундаров
01.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ил-114
Ил-96
Компании
Минoбороны РФ
Северный рейд
Проекты
Гособоронзаказ

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