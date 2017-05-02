США готовятся к войне в подземельях



Военнослужащие ВС США

Источник: AFP 2016/ Seyllou Военнослужащие ВС СШАИсточник: AFP 2016/ Seyllou

В Пентагоне создают подразделения и средства для войны в катакомбах

В армии США уже несколько лет разрабатывают средства для ведения войны в подземных сооружениях. Собранные специальным департаментом минобороны США технологии прошли проверку на учениях. В ближайшее время в Пентагоне подготовят рекомендации по созданию новых подразделений и спецсредств.

Вооруженные силы США планируют создать подразделения и спецсредства для ведения подземной войны, пишет Warrior. По данным издания, в Пентагоне активно готовят своих солдат и военную технику для боев в катакомбах, туннелях и подземных городских коммуникациях.

В 2002 году в Соединенных Штатах было создано армейское подразделение по оперативному обеспечению (Rapid Equipment Force, REF). В его функции входит срочная закупка и поставка в действующие войска снаряжения и оборудования. Поставок по классической схеме приходится ждать не меньше полугода, а порой и несколько лет.

REF же отвечает за закупку того, что необходимо для решения сиюминутных задач по ходу военных действий.

Как пишет Warrior, еще в 2012 году этот департамент получил запрос от 2-й пехотной дивизии сухопутных войск США на поставку вооружений и военной техники для ведения боевых действий в туннельных комплексах Северной Кореи. REF тесно сотрудничает со специально созданной в вооруженных силах США Группой по ведению асимметричных боевых действий.

Тогда оба ведомства занялись сбором и оценкой оборудования, необходимого для ведения боевых действий в катакомбах, включая как уже стоящие на вооружении армии США средства, так и гражданские технологии.

Американская армия имеет опыт интенсивных боевых действий в подземных пространствах в Корее и Вьетнаме.

К примеру, в Ку Чи (сельская местность в 70 километрах к северо-западу от Сайгона), где вьетнамские партизаны вырыли знаменитую сеть многоуровневых туннелей общей протяженностью более 200 км, с множеством замаскированных выходов на поверхность, стрелковых позиций, бункеров, подземных мастерских, складов и казарм, сверху густо прикрытых минами и ловушками. Разгромить партизанское подземелье американцам тогда так и не удалось.

Снова Пентагон столкнулся с этой проблемой во время операций США в Афганистане и Ираке, но самый большой размах подземная война приобрела в Сирии.

Ведение боевых действий под землей осложняют большие проблемы со связью и невозможность использовать большинство средств разведки, включая беспилотные летательные аппараты. Кроме того, воевать приходится в полной темноте. Зачастую имеется недостаток воздуха для дыхания и становится невозможным транспортировать большие объемы материальных средств.

В 2015-2016 годах REF проанализировало все имеющиеся возможности.

В феврале 2017 года REF, группа по ведению асимметричных боевых действий, 307-й инженерно-саперный батальон 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии в Центре обучения Мускататук (город Норт-Вернон, штат Индиана) провели недельные подземные учения.

Маневры включали в себя практические занятия с использованием как уже апробированных вооруженными силами приемов и технологий, так и позаимствованных у коммерческих компаний. На завершающем этапе мероприятия была проведена подземная спасательная операция.

Выводы и предложения будут доложены руководству вооруженных сил США для последующего принятия решения о формировании специальных частей и подразделений, предназначенных для ведения боевых действий под землей - в катакомбах, туннелях и подземных городских коммуникациях.

В ходе ведения войны в Афганистане с боевыми действиями в подземных сооружениях сталкивались подразделения и части Вооруженных сил СССР, рассказал "Газете.Ru" заместитель начальника оперативного отдела штаба 40-й армии (в 1985-1987 годах) генерал-майор Евгений Никитенко.

По его словам, во многих населенных пунктах, особенно в безводных районах центрального, южного и западного Афганистана, существуют кяризы - сложные водосборные системы.

Они представляют собой сеть расположенных под наземными водотоками подземных галерей шириной и высотой до 2,5-3,5 м, на дне которых расположены водосборные колодцы, сообщающиеся между собой каналами. Из галерей имелись выходы на поверхность земли, через них осуществлялась вентиляция.

Кяризы начинаются в горных районах Афганистана в местах выхода воды на поверхность и простираются на многие десятки километров. Они разветвляются, пересекаются, иногда проходят в одном направлении на разных уровнях. Во многих районах Афганистана эти галереи представляют собой очень сложные сети, точных схем которых, как правило, ни у кого нет.

Кяризные системы нередко использовались отрядами вооруженной оппозиции для хранения оружия, укрытия от огня артиллерии и авиации, а также скрытого подхода к объектам диверсий, особенно к дорогам.

"Уничтожение моджахедов в кяризах было сопряжено с большими трудностями - можно разрушить систему водоснабжения, чем вызвать значительное недовольство местного населения, а цели боя так и не достигнуть", - рассказывает Никитенко.

При подходе к кяризу, в котором, по данным разведки, укрывались моджахеды, подразделение 40-й армии блокировало возможно большее количество входов. За остальными устанавливалось наблюдение, готовился огонь артиллерии и автоматических гранатометов. Через выходы с помощью громкоговорителей моджахедам предлагалось сдаться. Если мятежники отказывались выйти из-под земли, то в кяризные колодцы, размещенные рядом друг с другом, опускались заряды взрывчатки и одновременно подрывались. Галереи забрасывались дымовыми гранатами и шашками.

Иногда, вспоминает Никитенко, в колодцы заливалось горючее и подрывалось ручными гранатами.

Для осмотра кяризов и уничтожения в них моджахедов создавались специальные группы досмотра во главе с опытным офицером или сержантом. Эти группы, снабженные респираторами, продвигались от колодца к колодцу, имея связь со своим подразделением на поверхности. Если находили основной выход из кяриза на поверхность (например, в жилом строении или на поле), навстречу досмотровой группе направлялась еще одна группа. Досмотровым группам удавалось отыскивать склады с оружием моджахедов и вытеснять мятежников на поверхность.

При недостатке сил принимались решения кяризы не досматривать. Тогда колодцы и входы взрывались и заваливались камнями.

Михаил Ходаренок