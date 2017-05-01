Путин подписал закон о службе по контракту со средним профобразованием
|
|
Военнослужащие ВС РФ
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать контракт о прохождении военной службы военнослужащим, получившим до призыва среднее профессиональное образование.
Законом устанавливается право заключать контракт о прохождении военной службы поступающим на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки и органы государственной охраны военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование. Кроме того, аналогичным правом наделяются граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование.
В настоящее время в соответствии с российским законодательством поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование. Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, имеющие среднее профессиональное образование, возможности заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава, а также прапорщиков без прохождения военной службы по призыву не имеют, а военнослужащие по призыву со средним профессиональным образованием могут поступить на военную службу по контракту, прослужив не менее трех месяцев.
|
01.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.04.2017 Путин 28 июня даст традиционный прием в Кремле в честь выпускников военных вузов
15.02.2017 Китай спасет двигатель Ми-26
11.11.2016 Шойгу крепит оборону, невзирая на бюджетные проблемы
21.09.2016 Длинная рука "Бастиона"
03.04.2012 Эксперты считают нецелесообразным создавать сегодня в РФ нацгвардию
03.04.2012 Национальная гвардия Владимира Путина
18.04.2017 Проблемы развития и применения БПЛА обсудили на конференции в КВЦ «Патриот»
05.04.2017 Глава СТРАТКОМа призвал США общаться с Россией с позиции силы