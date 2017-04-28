Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха



Анатолий Сердюков

Источник: © Стоян Васев/ТАСС Анатолий СердюковИсточник: © Стоян Васев/ТАСС

"Перед авиационным кластером корпорации стоят очень амбициозные цели, как финансовые, так и нефинансовые. Среднегодовой темп роста выручки кластера к 2025 году должен составить более 13% в рублях, при этом мы должны нарастить свое присутствие на мировом рынке вертолетостроения с 11% до 15%, а на мировом рынке самолетостроения — с 2,2% до 4,3%", — сказал индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" А. Сердюков.

Консолидированная выручка авиационного кластера в 2016 году составила 534,7 млрд рублей, консолидированная выручка — 30,9 млрд рублей.

В состав авиационного кластера входят холдинги "Вертолеты России", "Технодинамика", "Объединенная двигателестроительная корпорация", концерн "Радиоэлектронные технологии".

Однако не только финансовые и нефинансовые амбиции авиационного кластера Ростеха заботят экс-министра обороны. Как сообщалось ранее, товарищество собственников жилья в известном доме в Молочном переулке, где проживает экс-фигурантка дела о многомиллиардных хищениях в "Оборонсервисе" Евгения Васильева, выбрало председателем ТСЖ Анатолия Сердюкава, как "всесторонне развитого человека, умеющего заниматься административной работой и с хорошей психикой".