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«Русские Витязи» меняют имидж

02.05.2017 Известия.ru 115 0
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Русские витязи
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Пилотов пилотажной группы оденут в новую летную форму, а их сверхманевренные Су-30СМ получат новую «ливрею»

Пилотажная группа Воздушно-космических сил России «Русские Витязи» меняет внешний облик. У них уже есть новые самолеты — Су-30СМ и вскоре появятся обновленные «ливреи» (схемы раскраски бортов) и сверхмодная и технологичная летная форма. Она защитит пилотов при катапультировании, пожаре и станет фирменной одеждой элитных летчиков ВКС на международных авиасалонах и показах самой совершенной авиационной техники для иностранных заказчиков.


Как рассказали «Известиям» в командовании Воздушно-космических сил России, решение об изменении имиджа «Витязей» было принято в конце прошлого года. Причиной стала замена авиационного парка пилотажной группы. С привычных истребителей Су–27 «Витязи» пересели на новейшие сверхманевренные Су-30СМ.


Первый истребитель Су-30СМ для пилотажной группы «Русские Витязи» был передан в сентябре прошлого года. Тогда же было принято решение о внесении изменений в «ливреи» самолетов и об обновлении гардероба пилотов. По просьбе летчиков «Витязей» его разработкой и пошивом занялась компания «Округ».


Внешне ливреи старых Су-27 и новых Су-30СМ практически идентичны, за исключением килей. Ранее на них был нарисован желто-голубой герб Военно-воздушных сил. Сейчас кили машин будут перекрашены в темно-синий цвет, а в их нижней части появится белая полоса. В нее голубым цветом будет вписан бортовой номер самолета. На рули поворота (поворачиваемые элементы конструкции киля) будут нанесены бело-красные полосы. Также на килях появится надпись «ВВС России».


По данным «Известий», перекрашивать самолеты будут на 121-м авиаремонтном заводе в Кубинке, там же, где базируются «Русские Витязи».


Как рассказали «Известиям» в компании «Округ», в новый комплект формы «Витязей» вошли не только комбинезоны и куртки, но и целый набор различных аксессуаров.


— Новый комбинезон выполнен с применением арамидного волокна, — заявила «Известиям» коммерческий директор компании Виктория Елиферова. — Он не плавится и не обгорает до тридцати секунд. Позволяет безопасно катапультироваться из аварийного самолета на скоростях до 1,2 тыс. км/ч. Имеет очень стойку «механическую» прочность. Обладает антистатическими свойствами, кроме того, не впитывает масло и нефть. При этом одежда имеет хорошую воздухо- и паропроницаемость. Это обеспечивает высокий гигиенический и гигроскопический эффект от носки. Новые комбинезоны пилотов будут трех цветов: оливкового, бежевого и голубого.


Схема окраски Су-30СМ "Русских витязей"
Источник: Известия
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Специально для «Русских Витязей» в комплект одежды включили фирменную сумку для переноски летных шлемов, утепленную кожаную куртку и специальный летный органайзер. Это устройство крепится к правой ноге пилот с помощью эластичного обхвата. Выглядит он как папка-планшет. На нем с помощью «офисной» скобы закрепляются листы бумаги для записей. Она позволяет в случае необходимости выпустить письменный прибор из руки, а потом легко его подобрать, не отвлекаясь от наблюдения за приборной панелью самолета.


На левой ноге летчика закрепляются пластиковые файлы-карманы с вставленными листами полетной и справочной информации.


— Обновление внешнего облика всегда положительно сказывается на имидже производителя, — заявил «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт Вооружения» Андрей Фролов. — Это привлекает внимание потенциальных покупателей, ну и просто радует глаз. «Русские Витязи» сменили старые проверенные Су-27 на новейшие Су-30СМ. Поэтому вполне логично внести изменения и в «ливрею» самолета.


Группа «Русские Витязи» существует с апреля 1991 года и входит в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознаменного Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС им. В.П. Чкалова. Дислоцируются они на аэродроме Кубинка. Впервые в элементах новой формы летчики группы «Русские Витязи» были одеты на аэрокосмическом салоне LIMA-2017 в Малайзии в конце марта этого года.


Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30

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