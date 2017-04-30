Боевого робота "Нерехта-2" вооружат легкими дронами



Боевой робот "Нерехта"

Источник: Фонд перспективных исследований Боевой робот "Нерехта"Источник: Фонд перспективных исследований

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Роботизированная платформа "Нерехта-2", создаваемая в России, будет уметь двигаться в условиях плохой видимости, помогать бойцам уничтожать тяжелые цели и понимать речь, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Нерехта-2" - это не законченное изделие, а платформа, на которой будут отрабатываться различные технологии, в частности, технического зрения и связанного с ним алгоритма распознавания препятствий и автоматического движения в условиях помех: дыма, дождя, снега, и многое другое", - сказал И.Денисов.

Еще одной задачей при работе с "Нерехтой-2" он назвал отработку новых систем энергообеспечения и электродвижения: перспективные системы гибридных приводов и новых аккумуляторов, а также новые типы электродвигателей с высокими удельными характеристиками. На новой платформе применяется модульный принцип построения, определяются единые стандарты по управлению, единые посадочные места.

"Нерехта-2", в отличие от предшественника, будет иметь в своем составе компонент, который позволит работать вместе с человеком. Это приборы и интерфейсы, вмонтированные в боевую экипировку, которые помогут эффективнее управлять роботом на поле боя, где пользоваться джойстиком и компьютером, как сегодня, невозможно, сказал И.Денисов.

Он пояснил, что речь идет об отработке технологии, которая позволит человеку давать команду роботу, не отвлекаясь от выполнения текущих задач.

"Это и речевое управление с использованием ларингофона - естественно, никто кричать команды на поле боя не будет, это и управление жестами", - сказал И.Денисов.

Он отметил, что перспективные системы прицеливания индивидуального стрелкового оружия будут позволять роботу наблюдать за полем боя глазами оператора-человека.

"И тогда он сможет выступать помощником человека при решении задач по поражению целей, которые солдат из своего личного оружия поразить не может или не успевает, а робот - сможет", - отметил И.Денисов.

Еще одной особенностью "Нерехты-2" он назвал наличие в ее составе легких воздушных платформ вертикального взлета - дронов, что повысит эффективность работы системы в целом.

"При этом человек может пользоваться тяжелым вооружением платформы, наблюдать за обстановкой "глазами" беспилотников, тем самым существенно расширяя свои физические и боевые возможности", - сказал И.Денисов.