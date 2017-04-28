Система закупок Ростеха продолжает совершенствоваться



Николай Волобуев

Источник: Ростех Николай ВолобуевИсточник: Ростех

В Сочи под руководством Николая Волобуева прошла Стратегическая сессия по закупкам Госкорпорации

В Сочи под руководством заместителя гендиректора Ростеха Николая Волобуева завершила работу II Стратегическая сессия по закупкам Госкорпорации Ростех, в работе которой приняли участие закупающие сотрудники всех холдингов. На сегодняшний день к Единому Положению о закупке Ростеха присоединились более 470 организаций Корпорации. Объем закупок Ростеха в 2016 году превысил 800 млрд рублей.

Перед участниками сессии выступили представители Корпорации, ФАС России, Генеральной прокуратуры России, Корпорации МСП, головных организаций холдинговых компаний.

Выступая перед собравшимися, Николай Волобуев подтвердил необходимость продолжения работы по применению норм Единого Положения о закупке Ростеха, а также обратил внимание руководства холдинговых компаний на необходимость усиления контроля за закупочной деятельностью организаций Корпорации. «Нарушение норм Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» ‒ это нарушение закона», ‒ отметил он.

Итоги закупочной деятельности за 2016 год были доложены собравшимся директором по закупочной деятельности Ростеха Татьяной Гололобовой.

На сегодняшний день к Единому Положению о закупке Ростеха присоединились более 470 организаций Корпорации.

За прошедший год объем закупок Ростеха превысил 800 млрд рублей, а сумма экономии составила более 10 млрд рублей, что составляет 11,6% от консолидированной прибыли Корпорации.

Организациями Корпорации объявлено более 72 000 открытых процедур, из них 92% были проведены в электронной форме.

Процент экономии, достигнутый по итогам конкурентных закупок в Ростехе, составил 11,87%, что более чем в два раза превышает аналогичный общероссийский показатель (5,3%), рассчитанный Минэкономразвития в сфере действия Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Татьяна Гололобова также доложила собравшимся о результатах выполнения задач, поставленных по итогам I стратегической сессии в ноябре 2016 года.

В ходе проведения сессии с докладами по проблемным вопросам закупочной деятельности выступили представители структурных подразделений Корпорации, холдинговых компаний, а также ООО «РТ-Комплектимпекс» - специализированной организации Ростеха.

Итогом работы сессии станет Меморандум с перечнем задач на 2017 год и направлений дальнейшего совершенствования закупочной деятельности Ростеха.