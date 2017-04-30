Заложен второй южнокорейский универсальный десантный корабль



Церемония закладки для ВМС Южной Кореи в сухом строительном доке № 4 судостроительного предприятия южнокорейской корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане второго универсального десантного корабля под условным обозначением LPX (строительный номер S139). 28.04.2017

Источник: defensetimes.kr Церемония закладки для ВМС Южной Кореи в сухом строительном доке № 4 судостроительного предприятия южнокорейской корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане второго универсального десантного корабля под условным обозначением LPX (строительный номер S139). 28.04.2017Источник: defensetimes.kr

Южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) сообщило, что 28 апреля 2017 года на судостроительном предприятии южнокорейской корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане состоялась официальная церемония закладки для ВМС Южной Кореи второго универсального десантного корабля под условным обозначением LPX (строительный номер S139). Вывод корабля из строительного дока верфи для достройки запланирован на апрель 2018 года (ровно через год!), а сдача корабля флоту намечена на 2020 год.

Напомним, что ранее HHIC спроектировала и построила для южнокорейского флота первый универсальный десантный корабль (УДК) LPH 6111 Dokdo, введенный в строй в июле 2007 года. Хотя изначально планами ВМС Южной Кореи предполагалось иметь три таких корабля, однако начало постройки второй единицы неоднократно откладывалось по финансовым сображениям и для изучения опыта эксплуатации головного корабля.

Лишь в октябре 2010 года постройка второго УДК была санкционирована парламентом Южной Кореи, и, после ряда новых откладываний по решениям правительства, 23 декабря 2014 года DAPA заключила контракт с HHIC стоимостью 417,5 мрлд вон (около 380 млн долл) на постройку этого корабля.

HHIC завершила разработку технического проекта корабля в марте 2016 года и в ноябре 2016 года произвела первую резку стали для корпуса УДК.

Предполагаемый облик второго универсального десантного корабля, начатого постройкой для ВМС Южной Кореи на судостроительном предприятии южнокорейской корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане Источник: defensetimes.kr

Хотя ранее в южнокорейских СМИ были спекуляции, что второй УДК будет значительно крупнее, чем Dokdo, однако последние сообщения говорят, что корабль сохранит длину корпуса Dokdo (200 метров), а пресс-релиз DAPA подтверждает, что речь идет об усовершенствованном Dokdo. Согласно современным южнокорейским сообщениям, по сравнению с Dokdo второй корабль получит различные, но непринципиальные улучшения в конструкции и оборудовании, и его полетная палуба будет приспособлена для возможности базирования конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey. В то же время подчеркивается, что приспособление корабля под размещение самолетов Lockheed Martin F-35B не планируется. Дизельная главная энергетическая установка, примененная на Dokdo, возможно, будет заменена комбинированной дизель-газотурбинной.