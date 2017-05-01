США планируют поставить Словакии девять вертолетов Bell 429



Один из двух вертолетов Bell 429 авиации МВД Словакии (регистрация OM-BYМ), 2015 год

Источник: Bell Helicopter Один из двух вертолетов Bell 429 авиации МВД Словакии (регистрация OM-BYМ), 2015 годИсточник: Bell Helicopter

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) 27 апреля 2017 года направило Конгрессу США уведомление о "потенциальной" продаже Cловакии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) девяти легких многоцелевых вертолетов Bell 429. Вертолеты будут оснащены круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10. Предполагаемая стоимость поставки 150 млн долл.

Двухдвигательный легкий вертолет Bell 429 GlobalRange максимальной вместимостью шесть пассажиров производится американской компанией Bell Helicopter (вВходящей в состав корпорации Textron) на предприятии в Монреале (Канада) с 2009 года, но до настоящего времени практически не применялся в военных целях - известно, что три вертолета Bell 429 эксплуатировались в качестве учебных в авиации ВМС Австралии, и еще несколько приобретены ВВС Омана для административных VIP-перевозок. В то же время вертолет Bell 429 достаточно популярен в полицейских и правоохранительных структурах ряда стран, и в том числе два вертолета этого типа были в 2015 году поставлены МВД Словакии (имеют регистрацию OM-BYD и OM-BYM) .