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США планируют поставить Словакии девять вертолетов Bell 429

02.05.2017 bmpd.livejournal.com 83 0
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Bell 429
Один из двух вертолетов Bell 429 авиации МВД Словакии (регистрация OM-BYМ), 2015 год
Источник: Bell Helicopter

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) 27 апреля 2017 года направило Конгрессу США уведомление о "потенциальной" продаже Cловакии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) девяти легких многоцелевых вертолетов Bell 429. Вертолеты будут оснащены круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10. Предполагаемая стоимость поставки 150 млн долл.

Двухдвигательный легкий вертолет Bell 429 GlobalRange максимальной вместимостью шесть пассажиров производится американской компанией Bell Helicopter (вВходящей в состав корпорации Textron) на предприятии в Монреале (Канада) с 2009 года, но до настоящего времени практически не применялся в военных целях - известно, что три вертолета Bell 429 эксплуатировались в качестве учебных в авиации ВМС Австралии, и еще несколько приобретены ВВС Омана для административных VIP-перевозок. В то же время вертолет Bell 429 достаточно популярен в полицейских и правоохранительных структурах ряда стран, и в том числе два вертолета этого типа были в 2015 году поставлены МВД Словакии (имеют регистрацию OM-BYD и OM-BYM) .
01.05.2017
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Страны
Австpалия
Канада
Оман
Словакия
США
Компании
Bell Helicopter
Textron

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