Украина наладила производство РПГ-7
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РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа) ukroboronprom.com.ua - Украина наладила производство РПГ-7 | Военно-исторический портал Warspot.ru РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа)
Источник: ukroboronprom.com.ua
Советский противотанковый гранатомёт РПГ-7 получил «новую жизнь» в Украине. Сегодня, 26 апреля, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что киевский завод «Маяк», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», представил военным новые образцы вооружений.
Презентация состоялась вчера на военном полигоне в Житомирской области. «Мы провели публичную демонстрацию всего нашего вооружения: миномётов различных калибров, реактивных гранатомётов, пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и другого вооружения собственного производства. Тактические стрельбы прошли успешно», — сообщил директор завода «Маяк» Александр Перегудов.
РПГ-7 украинского производства получил название РПГ-М7 и несколько отличается от базовой модели, разработанной в 50-е годы московским ГСКБ-47 (ныне — ГНПП «Базальт»). Так, у новой модели отсутствует рукоятка ствола, а рукоятка спускового механизма заменена на более эргономичную. При этом рукоятку ствола и/или приклад можно установить на планку Пикатинни, с помощью которой стрелок может «подогнать» их под себя.
|Миномёт «Молот» ukroboronprom.com.ua
|Источник: ukroboronprom.com.ua
Кроме того, завод «Маяк» показал новые миномёты, в частности 120-мм «Молот», изготовленный из украинских комплектующих по стандартам НАТО. «Миномёт имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сейчас уже более 300 «Молотов» переданы в войска», — сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
РПГ-7 — советский многоразовый ручной противотанковый гранатомёт. Модель предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, кроме того, может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрытиях. РПГ-7 был разработан в 50-е годы и принят на вооружение советской армии в 1961 году. По приблизительным оценкам, всего было выпущено более 9 млн единиц РПГ-7 и его клонов. Несмотря на «пенсионный» возраст, РПГ-7 продолжает использоваться и модернизироваться. Так, в марте этого года минский Центр научных исследований и проектирования представил «Овод-Р» — РПГ-7 с «умным» прицелом, а американская компания AirTronics USA производит модернизированные клоны гранатомёта этой модели.
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26.04.2017
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