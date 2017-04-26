Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украина наладила производство РПГ-7

02.05.2017 Warspot 106 0
0
Понравилась новость?
 0
&#8203;РПГ-М7 и РПГ-7
​РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа) ukroboronprom.com.ua - Украина наладила производство РПГ-7 | Военно-исторический портал Warspot.ru РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа)
Источник: ukroboronprom.com.ua

Советский противотанковый гранатомёт РПГ-7 получил «новую жизнь» в Украине. Сегодня, 26 апреля, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что киевский завод «Маяк», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», представил военным новые образцы вооружений.

Презентация состоялась вчера на военном полигоне в Житомирской области. «Мы провели публичную демонстрацию всего нашего вооружения: миномётов различных калибров, реактивных гранатомётов, пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и другого вооружения собственного производства. Тактические стрельбы прошли успешно», — сообщил директор завода «Маяк» Александр Перегудов.

РПГ-7 украинского производства получил название РПГ-М7 и несколько отличается от базовой модели, разработанной в 50-е годы московским ГСКБ-47 (ныне — ГНПП «Базальт»). Так, у новой модели отсутствует рукоятка ствола, а рукоятка спускового механизма заменена на более эргономичную. При этом рукоятку ствола и/или приклад можно установить на планку Пикатинни, с помощью которой стрелок может «подогнать» их под себя.


​Миномёт «Молот» ukroboronprom.com.ua
Источник: ukroboronprom.com.ua

Кроме того, завод «Маяк» показал новые миномёты, в частности 120-мм «Молот», изготовленный из украинских комплектующих по стандартам НАТО. «Миномёт имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сейчас уже более 300 «Молотов» переданы в войска», — сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

РПГ-7 — советский многоразовый ручной противотанковый гранатомёт. Модель предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, кроме того, может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрытиях. РПГ-7 был разработан в 50-е годы и принят на вооружение советской армии в 1961 году. По приблизительным оценкам, всего было выпущено более 9 млн единиц РПГ-7 и его клонов. Несмотря на «пенсионный» возраст, РПГ-7 продолжает использоваться и модернизироваться. Так, в марте этого года минский Центр научных исследований и проектирования представил «Овод-Р» — РПГ-7 с «умным» прицелом, а американская компания AirTronics USA производит модернизированные клоны гранатомёта этой модели.
26.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
РПГ-7
Компании
Базальт НПП
Минoбороны РФ
Укроборонпром
Проекты
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.05 05:06
  • 4
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
  • 02.05 04:56
  • 38
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 02.05 04:55
  • 99
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 04:53
  • 31
Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году
  • 02.05 04:51
  • 171
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 02.05 04:29
  • 1
Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса
  • 02.05 03:38
  • 2
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 03:23
  • 3
Подрыв боеголовок и сбой сознания
  • 02.05 02:46
  • 1
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%
  • 02.05 02:43
  • 1
США готовятся к войне в подземельях
  • 02.05 02:38
  • 1
Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
  • 02.05 02:28
  • 1
Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
  • 02.05 01:10
  • 1
Всем спасибо, все свободны
  • 01.05 23:09
  • 1
Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
  • 01.05 20:54
  • 104
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
другие обсуждаемые темы