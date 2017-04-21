В Германии создали электрический самолет вертикального взлета и посадки



Прототип электрического самолета вертикального взлета и посадки Lilium Jet

Источник: Lilium Прототип электрического самолета вертикального взлета и посадки Lilium JetИсточник: Lilium

21 апреля 2017 г., AEX.RU – В Германии был представлен прототип электрического самолета вертикального взлета и посадки Lilium Jet. Об этом сообщает Daily Mail.

Воздушное судно выполнило несколько испытательных взлетов, продемонстрировав, в том числе, переход из режима вертикального взлета к режиму горизонтального полета.

Инженерами был представлен двухместный вариант Lilium Jet, а в настоящий момент в компании также работают над созданием пятиместной версии самолета для использования в качестве летающего такси.

В режиме горизонтального полета крейсерская скорость Lilium Jet составляет около 300 км/ч. Дальность полета - 320 км. Lilium Jet является полностью электрическим, силовая установка летательного аппарата состоит из 36 вентиляторов.

Стоимость Lilium Jet пока не раскрывается, однако производитель самолета заявляет, что его можно будет заказать к концу 2018 года.