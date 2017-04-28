Бойцы Росгвардии получат водометы для пресечения массовых беспорядков
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Броневик-водомёт «Шторм» для подавления массовых беспорядков
Источник: news.ngs.ru
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) рассчитывает получить к концу года четыре водомета "Шторм", заплатить за которые планируется 80 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Поставить эти бронированные спецавтомобили на базе "Камаза" нужно до 30 ноября на склад военной части в подмосковной Балашихе.
Также для пресечения возможных беспорядков планируется докупить еще 50 комплектов системы нелетального акустического воздействия "Шепот". Поставить приборы нужно к 30 сентября также в подмосковную Балашиху. Цена контракта - 86,7 миллиона рублей.
В прошлом году МВД России неоднократно проводило закупки данных приборов. Такая система (дальность действия - до 10 метров) оказывает акустическое воздействие на биологические объекты и предназначена "для создания останавливающего эффекта при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний".
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28.04.2017
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