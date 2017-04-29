

Модель перспективного российско-китайского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lift (AHL)/AVICopter AC332 по состоянию на 2016 год

Источник: Bilan Khan / quwa.org Модель перспективного российско-китайского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lift (AHL)/AVICopter AC332 по состоянию на 2016 годИсточник: Bilan Khan / quwa.org

ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету готово на 99%, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю.

"Хорошо продвинулся проект совместный РФ и Китая по разработке тяжелого вертолета, сейчас ожидается подписание договора, в котором 99% статей уже согласованы", - заявил он на встрече с журналистами.

"Я думаю, что стоит ожидать прорыва по полному согласованию текста договора", - добавил он.

Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года. Спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Взлетная масса вертолета может составить 38 тонн. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.

Директор департамента по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов заявлял, что прототип передового тяжелого вертолета китайской компании AVIC при содействии "Вертолетов России" будет разработан к 2018 году.

В ноябре прошлого года Александр Михеев, тогда возглавлявший холдинг "Вертолеты России", сообщал, что Россия и Китай в ближайшие два месяца планируют подписать контракт на совместное проектирование тяжелого вертолета.