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Соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету готово на 99%

02.05.2017 РИА Новости 106 0
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AC332
Модель перспективного российско-китайского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lift (AHL)/AVICopter AC332 по состоянию на 2016 год
Источник: Bilan Khan / quwa.org

ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету готово на 99%, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю.

"Хорошо продвинулся проект совместный РФ и Китая по разработке тяжелого вертолета, сейчас ожидается подписание договора, в котором 99% статей уже согласованы", - заявил он на встрече с журналистами.

"Я думаю, что стоит ожидать прорыва по полному согласованию текста договора", - добавил он.

Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года. Спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Взлетная масса вертолета может составить 38 тонн. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.

Директор департамента по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов заявлял, что прототип передового тяжелого вертолета китайской компании AVIC при содействии "Вертолетов России" будет разработан к 2018 году.

В ноябре прошлого года Александр Михеев, тогда возглавлявший холдинг "Вертолеты России", сообщал, что Россия и Китай в ближайшие два месяца планируют подписать контракт на совместное проектирование тяжелого вертолета.
29.04.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
Компании
AVIC
Вертолеты России
Ростех

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