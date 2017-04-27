"Тайфун" выпустил два "Метеора" одновременно
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Ракета Meteor воздушного боя большой дальности
Компании BAE Systems, Eurofighter GmbH, MBDA и министерство обороны Великобритании успешно завершили испытания по одновременному пуску двух ракет воздушного боя Meteor с борта истребителя Typhoon, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (27 апреля).
К испытаниям был привлечен самолет версии Instrumented Production Aircraft (IPA) 4. Целью испытания была проверка двустороннего канала связи между самолетом и ракетами. Сейчас анализируются результаты всех шести успешных стрельб "Метеорами" с борта британских "Тайфунов".
Ракеты "Метеор" придадут беспрецедентно высокий боевой потенциал истребителям "Тайфун". Процесс оперативной оценки со стороны ВВС Великобритании начнется в этом году.
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27.04.2017
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