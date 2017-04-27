"Тайфун" выпустил два "Метеора" одновременно



Ракета Meteor воздушного боя большой дальности Ракета Meteor воздушного боя большой дальности

Компании BAE Systems, Eurofighter GmbH, MBDA и министерство обороны Великобритании успешно завершили испытания по одновременному пуску двух ракет воздушного боя Meteor с борта истребителя Typhoon, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (27 апреля).

К испытаниям был привлечен самолет версии Instrumented Production Aircraft (IPA) 4. Целью испытания была проверка двустороннего канала связи между самолетом и ракетами. Сейчас анализируются результаты всех шести успешных стрельб "Метеорами" с борта британских "Тайфунов".

Ракеты "Метеор" придадут беспрецедентно высокий боевой потенциал истребителям "Тайфун". Процесс оперативной оценки со стороны ВВС Великобритании начнется в этом году.