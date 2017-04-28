"Абрамс". SepV3 идет на смену V2, на горизонте V4



ОБТ M1A2 SepV3

Источник: Корпус морской пехоты США ОБТ M1A2 SepV3Источник: Корпус морской пехоты США

М1 Abrams продолжает оставаться самым мощным образцом вооружения армии США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на dtmdatabase.com (28 апреля).

Танк непрерывно обновляется, новейшая версия M1A2 SepV3 (System Enhancement Package -SEP) начнет поступать в войска и на экспорт с 2019 года.

В настоящее время армия оснащена танками версии M1A2 SepV2, которые будут модернизированы до уровня SepV3. Первый контракт на эту версию был подписан в 2015 году, испытания ведутся с 2016 года.

Основной объем модернизации пришелся на улучшение электронного оборудования и наращивание мощности системы электроснабжения, чтобы танк имел достаточно энергии для питания все большего количества датчиков, также обновлена тактическая система передачи данных, наращивается эффективность броневой защиты. Танк оснащен пакетами динамической защиты корпуса и башни.

В арсенал танка поступает новейший БОПС M829A4, который способен пробивать защиту новейшего российского танка Т-14, оснащенного комплексом активной защиты "Афганит". Однако большинство российских танков на базе Т-72 (Т-72Б3 и Т-90) не имеют столь серьезной защиты и надобность в таких снарядах пока невелика.

Прорабатывается концепция следующей версии танка М1А2 SepV4, который может оказаться легче чем V3 за счет дальнейшей миниатюризации электронного оборудования при том же высоком уровне броневой защиты.