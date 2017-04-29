Россия предупредила Норвегию о последствиях размещения элементов ПРО НАТО
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Норвегия
Источник: Fotolia, mmuenzl
Россия ответит на размещение на территории Норвегии элементов системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО (ЕвроПРО). Об этом, как передает ТАСС, в интервью газете Dagbladet заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили.
"С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но всей НАТО", — заявил дипломат.
Рамишвили добавил, что у России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, однако соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. По его словам, руководство скандинавского королевства отказывается обсуждать с Россией беспокоящий Москву вопрос о будущей роли Норвегии в ЕвроПРО.
"Россия не стремится к милитаризации Арктики", — заверил Рамишвили. Он также призвал норвежские власти задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение о норвежском вкладе в ЕвроПРО будет принято.
По словам дипломата, серьезная проблема в отношениях России и Норвегии — отсутствие диалога. "Сегодня Россия регулярно общается с политическим руководством и военачальниками США, однако не с руководством норвежских вооруженных сил. Это весьма печально", — отметил посол.
Он добавил, что у Москвы и Осло до 2013 года были тесные отношения, и странам всегда удавалось решать возникавшие проблемы. "Посмотрите, что происходит теперь. С 2014 по 2016 год норвежско-российский товарооборот сократился на 70 процентов, а так быть не должно", — заявил посол.
Создание системы ЕвроПРО планируется завершить к 2018 году. США подчеркивали, что основной задачей этих объектов является защита Европы от потенциального нападения со стороны Ирана. В свою очередь в Москве заявляют, что развертывание системы ПРО в Европе представляет угрозу для национальной безопасности России.
В 2015 году премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о готовности страны внести свой вклад в создание системы ЕвроПРО. Рекомендации Норвежского института оборонных исследований и Агентства по противоракетной обороне США по этому вопросу должны быть представлены норвежскому правительству до конца 2017 года. В частности, не исключено, что США могут разместить на норвежском заполярном острове Вардё у границ РФ новый радар.
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29.04.2017
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