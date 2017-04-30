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Германия начнет обучать саудовских военнослужащих на своей территории

02.05.2017 Lenta.ru 78 0
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Саудовские военнослужащие
Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С
Источник: thefirearmblog.com

Германия посодействует борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма обучением военнослужащих королевства на своей территории. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

"Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против "Исламского государства" (группировка запрещена в России). Мы заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены, и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ", — заявила канцлер.

Саудовская Аравия входит в возглавляемую США коалицию, которая противостоит силам ИГ на территории Сирии и Ирака. Тем не менее, некоторые критики утверждают, что королевство само потворствует деятельности джихадистов.

В декабре 2016 года Министерство обороны Германии сообщило о значительном снижении боеспособности бундесвера из-за низкого процента исправности боевой техники. В частности, из 219 находящихся в составе Люфтваффе боевых самолетов Tornado и Eurofighter Typhoon в летном состоянии были 69 машин, а из 244 танков "Леопард-2" к выполнению боевых задач пригодны лишь 132 машины.
30.04.2017
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Страны
Германия
Ирак
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
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