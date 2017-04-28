Китайский авианосец



Вывод из сухого строительного дока (спуска на воду) китайского судостроительного предприятия Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) строящегося для ВМС НОАК авианосца - первого, построенного в Китае, и второго после приобретенного КНР на Украине в 1998 году и введенного в строй в 2012 году как "Ляонин" бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" проекта 11436. Далянь, 26.04.2017

Источник: Китайские веб-ресурсы Вывод из сухого строительного дока (спуска на воду) китайского судостроительного предприятия Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) строящегося для ВМС НОАК авианосца - первого, построенного в Китае, и второго после приобретенного КНР на Украине в 1998 году и введенного в строй в 2012 году как "Ляонин" бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" проекта 11436. Далянь, 26.04.2017Источник: Китайские веб-ресурсы

Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой

Утром 26 апреля в китайском городе Далян был спущен на воду первый авианосец собственной китайской постройки. К созданию этого корабля на основе проекта авианосца "Ляонин" (в прошлом — советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг") Китай шел более 30 лет.

Ее Величества австралийский корабль...

..."Мельбурн" (HMAS Melbourne) имел длинную историю. Заложенный в апреле 1943 года по заказу Королевского флота и спущенный на воду в феврале 1945-го под именем "Мажестик", новый авианосец был первым кораблем, построенным по усовершенствованному варианту проекта легкого флотского авианосца 1942 года. Этот проект был вызван необходимостью резко нарастить численность авианосцев из-за потерь в первые годы войны. Корабли должны были строиться гражданскими верфями с использованием технологий коммерческого судостроения, но при этом иметь характеристики, позволяющие действовать совместно с флотом, в отличие от эскортных авианосцев, использовавшихся в первую очередь для прикрытия конвоев.

С 1 июня 1942-го по 27 ноября 1943 года на различных британских верфях было заложено 16 кораблей, в том числе 10 по исходному проекту (авианосцы типа "Колоссус") и 6 по усовершенствованному (тип "Мажестик"). Лишь головной "Колоссус", вступивший в строй в декабре 1944-го, успел принять участие в боевых действиях на Тихом океане. Большинство кораблей нового проекта были сданы уже после войны и со значительными задержками. Среди них был и "Мажестик", который сдали заказчику спустя 10 лет после спуска на воду, в 1955 году, причем этим заказчиком оказался не британский Королевский флот, а в то время уже отдельная, хоть и близкородственная структура.

Переименованный в "Мельбурн" и получивший бортовой номер R21, корабль служил австралийскому Королевскому флоту почти 30 лет. За это время он совершил ряд дальних походов, как учебных, так и связанных с выходом на боевую службу, участвовал в учениях, был переклассифицирован из легкого многоцелевого в противолодочный авианосец, потопил в навигационных авариях два эсминца — австралийский "Вояджер" в феврале 1964-го и американский "Эванс" в июне 1969-го, и наконец летом 1982 года был выведен в резерв. Три года спустя корабль был продан на слом в Китай за 1,4 миллиона австралийских долларов.

HMAS Melbourne Источник: wikipedia.org

Резать полученный авианосец на металл Китай, однако, не спешил. Он стал важным элементом китайской авианосной программы, притом что китайский военный эксперт контр-адмирал Чжан Чжаочжун, сын основателя ВМС Народно-освободительной армии Китая Чжан Айпина, утверждал, что ВМС НОАК не были осведомлены о покупке "Мельбурна" до его прибытия в Гуанчжоу.

Изучение и разборка (по факту — послойное препарирование) корабля продолжались очень долго. С авианосца до его передачи Китаю было демонтировано вооружение и радиоэлектронное оборудование, но паровая катапульта, аэрофинишер и оптическая система привода на посадку остались на месте. Окончательно "Мельбурн" был разрезан уже в 2002 году, когда в Китай прибыл приобретенный на Украине "Варяг".

Авианосцы проекта 1143.5 и 11430 на рейде Североморска Источник: ОАО "Севмаш"

Советский проект...

...под индексом 1143 имел сложную историю. Многолетние дискуссии в советском руководстве о потребности ВМФ СССР в авианосцах и об их предпочтительном облике привели к появлению странных гибридов — авианесущих крейсеров, предназначенных для эксплуатации самолетов вертикального взлета и посадки и вертолетов, оснащенных мощным ударным вооружением. Четыре корабля этого типа — "Киев", "Минск", "Новороссийск" и "Баку" — стали первыми советскими кораблями, способными применять боевые самолеты с палубы. Опыт их эксплуатации, однако, заставил советское руководство и промышленность осознать необходимость возвращения к "классической" авианосной школе, предполагавшей строительство авианосцев, обеспечивающих эксплуатацию самолетов обычного взлета и посадки.

Первым таким кораблем стал пятый вымпел в семействе 1143, ныне входящий в состав ВМФ России под именем "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Приближающийся по размерам к суперавианосцам ВМС США, оснащенный угловой палубой, трамплином и аэрофинишером, "Кузнецов" (заложенный в 1982 году как "Рига", переименованный в том же году на стапеле в "Леонида Брежнева" и проходивший испытания после спуска на воду в 1985 как "Тбилиси") способен эксплуатировать классические самолеты, в том числе такие габаритные, как Су-33 — палубную версию тяжелого истребителя Су-27.

25 ноября 1988 года со стапеля номер "0" Черноморского судостроительного завода сошел шестой корабль семейства 1143 — ТАВКР "Рига" (после переименования предшественника в "Брежнева" прибалтийскую республику решили не обижать). Два года спустя, накануне распада СССР, он был переименован в "Варяг". Тогда же "Тбилиси" был переназван в честь знаменитого советского главкома ВМФ, а "Баку" — в честь его многолетнего преемника Сергея Горшкова.

"Кузнецов", уже проходивший испытания, успели перевести на Северный флот до распада СССР. "Варягу" же, по мнению некоторых специалистов, до вывода в море, который позволил бы увести корабль для последующей достройки в интересах ВМФ России, не хватило буквально нескольких недель. В итоге авианосец остался у достроечной стенки ЧСЗ и достался независимой Украине.

Распад Советскою Союза фактически зарубил отечественную авианосную программу. В 1992 году была отменена достройка атомного авианосца "Ульяновск", который должен был первым из советских авианосцев получить катапульты. Работы на "Варяге" приостанавливаются. В 1993 году на консервацию отправляются "Киев", "Минск" и "Новороссийск", в 1994 году после пожара к стенке встает "Адмирал Горшков".

Получив в свое распоряжение "Варяг", Украина начала искать покупателя. Довольно быстро стало ясно, что Россия им не станет, даже несмотря на то, что сторонники достройки авианосца организовали посещение корабля премьер-министром России Виктором Черномырдиным. По мнению некоторых специалистов, точку в судьбе "Варяга" поставило принятое Борисом Ельциным решение о достройке на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге атомного ракетного крейсера "Юрий Андропов" (ныне известен как "Петр Великий"). Денег на второй крупный корабль, да еще строящийся украинским предприятием, в бюджете уже не было.

Бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Минск" проекта 11432 прибуксирован к новому месту стоянки в создаваемом развлекательном парке в научно-технологическом парке Сутун в Наньтуне (провиция Цзянси, КНР). 05.05.2016 Источник: www.news.cn

"Киев", "Минск" и "Новороссийск" были проданы довольно быстро. "Киеву" повезло больше остальных: первый советский авианесущий крейсер, сохранивший на борту свое имя, стал частью военно-морского музея в Тяньцзине. Бизнес-проект по переоборудованию "Минска", который превратили в плавучий развлекательный центр, больших успехов не принес, а "Новороссийск" был разрезан на металл в Южной Корее.

"Киев" и "Минск" были изучены в том числе китайскими военно-морскими специалистами, однако наибольший интерес для них представлял "Варяг". Проданный в 1998-м корабль в 2000-2002 годах был отбуксирован в КНР. Покупателем выступила фирма Chong Lot Travel Agency Ltd, официально собиравшаяся перестроить авианосец в плавучий развлекательный центр. Вскоре, впрочем, стало ясно, что этот корабль вряд ли превратится в развлекательный объект.

Китайский авианосец «Ляонин» (бывший советский "Варяг"). Источник: news.mod.gov.cn

Авианосец проекта 001 "Ляонин", получивший бортовой номер 16, был введен в состав Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в сентябре 2012 года. Весной 2015-го в доке начались работы по сооружению корабля проекта 001А. 26 апреля 2017 года, проведя в доке около двух лет, он был спущен на воду. Название корабля пока неизвестно, по некоторым данным, он называется "Шаньдун".

Что дальше?

Новый китайский авианосец, практически точное воспроизведение "Ляонина", должен войти в состав флота к 2020-2021 годам. Состав его авиагруппы вчерне известен: ее основу составят истребители типа J-15 (китайская копия советской палубной машины Су-33), а в перспективе — палубные версии двухместного истребителя J-16, включая специализированный самолет радиоэлектронной борьбы.J-16D. Китай также разрабатывает палубный "летающий радар", известно о существовании экспериментальной машины с индексом JZY-01.

Истребитель J-15 взлетает с авианосца "Ляонин". 23 ноября 2012. Источник: news.xinhuanet.com

Уже при спуске нового корабля на воду внимательные наблюдатели обратили внимание на металлоконструкции рядом с построечным доком. Некоторые специалисты полагают, что это может говорить о скором начале работ по третьему кораблю. Каким он будет — мы пока не знаем, но кое-что можно предположить уже сейчас.

Анализируя известные данные о китайской военно-морской программе, можно прийти к выводу о том, что в настоящее время китайские авианосцы рассматриваются командованием ВМС НОАК как средство обеспечения боевой устойчивости соединений ВМФ. Ударная мощь флота при этом обеспечивается крылатыми ракетами боевых кораблей, включая ракетные крейсеры проекта 055. Учитывая, что в ближайшей перспективе Китай ставит задачу обеспечить операции своего флота в основном в прибрежной зоне и прилегающих морях, эта система, предполагающая взаимодействие палубной авиации, надводных кораблей, подводных лодок и береговой авиации и ракетных комплексов, может оказаться весьма устойчивой к внешнему воздействию.

Каков потенциал этих сил в сравнении, например, с ВМС США, основным потенциальным противником китайского флота? Прямое численное сопоставление невозможно. Для США палубная авиация сегодня является основой ударной мощи флота, а для Китая она и сейчас, и в перспективе будет частью распределенной системы, выполняющей скорее обеспечивающую роль. Прямое сравнение численности авианосцев и их палубных самолетов непродуктивно, но можно сказать, что два-три авианосца, которые Китай сможет использовать к середине 2020-х годов, в случае конфликта обеспечат присутствие в воздухе 50-70 истребителей, действующих совместно с береговой авиацией. Пекин активно работает над инфраструктурой для собственной авиации на спорных островах в Южно-Китайском море, что означает существенный рост боевого потенциала флота в целом: раньше китайский флот и дальние бомбардировщики-ракетоносцы в принципе не могли рассчитывать на истребительное прикрытие на расстоянии более нескольких сотен километров от континентального побережья.

Отчасти это напоминает ситуацию, складывавшуюся в СССР в конце 1980-х годов, накануне ввода в строй "Кузнецова" и последующих кораблей, к сожалению, так и не вошедших в состав советского флота. Разница в пользу Китая заключается в том, что СССР был вынужден делить свой военно-морской потенциал в океанской зоне между двумя изолированными театрами, на каждом из которых США и их союзники обладали существенным превосходством. Китай таких проблем с изолированностью своих флотов друг от друга не испытывает, и расстояния, на которые ВМС НОАК приходится перебрасывать силы, куда меньше.

Как может в этих условиях закончиться потенциальный конфликт КНР и США — сказать трудно. Вероятно, в ближайшие 10-15 лет мы станем свидетелями новой морской гонки, напоминающей дредноутную гонку 1900-1910-х годов. Тогда это соревнование завершилось Первой мировой войной.

Илья Крамник