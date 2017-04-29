Атомная субмарина "Вепрь" вернется в состав ВМФ после ремонта и модернизации до конца года
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Атомная многоцелевая подлодка проекта 971 «Щука-Б»
Источник: politros.com
Во время ремонта на подлодке обновили бортовые системы и механизмы
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка "Вепрь" проекта 971 до конца 2017 года будет возвращена в состав подводных сил ВМФ России после ремонта и модернизации. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
"В рамках программы по поддержанию на должном уровне технического потенциала атомных подводных лодок существующих проектов судоремонтное предприятие "Нерпа", относящееся к центру судоремонта "Звездочка", до конца 2017 года передаст в состав подводных сил ВМФ многоцелевую атомную подводную лодку "Вепрь", - сказал Дыгало.
На подлодке были обновлены бортовые системы и механизмы. После испытаний "Вепрь" продолжит выполнять задачи в составе группировки атомных многоцелевых подводных лодок подводных сил Северного флота.
Атомная субмарина проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами.
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29.04.2017
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