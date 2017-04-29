Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Атомная субмарина "Вепрь" вернется в состав ВМФ после ремонта и модернизации до конца года

02.05.2017 ИТАР-ТАСС 107 0
0
Понравилась новость?
 +1
АПЛ проекта 971
Атомная многоцелевая подлодка проекта 971 «Щука-Б»
Источник: politros.com

Во время ремонта на подлодке обновили бортовые системы и механизмы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка "Вепрь" проекта 971 до конца 2017 года будет возвращена в состав подводных сил ВМФ России после ремонта и модернизации. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"В рамках программы по поддержанию на должном уровне технического потенциала атомных подводных лодок существующих проектов судоремонтное предприятие "Нерпа", относящееся к центру судоремонта "Звездочка", до конца 2017 года передаст в состав подводных сил ВМФ многоцелевую атомную подводную лодку "Вепрь", - сказал Дыгало.

На подлодке были обновлены бортовые системы и механизмы. После испытаний "Вепрь" продолжит выполнять задачи в составе группировки атомных многоцелевых подводных лодок подводных сил Северного флота.

Атомная субмарина проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами.
29.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Проекты
971 Щука-Б
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.05 05:06
  • 4
Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
  • 02.05 04:56
  • 38
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 02.05 04:55
  • 99
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 02.05 04:53
  • 31
Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году
  • 02.05 04:51
  • 171
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 02.05 04:29
  • 1
Китай выразил России благодарность за поддержку в освоении космоса
  • 02.05 03:38
  • 2
Профессор из Латвии рассказал о выгодах создания квантового компьютера
  • 02.05 03:23
  • 3
Подрыв боеголовок и сбой сознания
  • 02.05 02:46
  • 1
Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%
  • 02.05 02:43
  • 1
США готовятся к войне в подземельях
  • 02.05 02:38
  • 1
Убитый в СИЗО чиновник "Роскосмоса" утратил право на реабилитацию
  • 02.05 02:28
  • 1
Чистая прибыль "Ростеха" по МСФО за 2016 год снизилась на 11%
  • 02.05 01:10
  • 1
Всем спасибо, все свободны
  • 01.05 23:09
  • 1
Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД» пойдет в серию с 2021 года
  • 01.05 20:54
  • 104
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
другие обсуждаемые темы