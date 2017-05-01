Ракетные системы С-300 и С-400 провели боевые пуски на полигоне Ашулук



Полигон Ашулук. Источник: function.mil.ru Полигон Ашулук. Источник: function.mil.ru

Также прошли стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Боевые пуски из зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням произведены на полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках всеармейского этапа конкурса зенитчиков "Ключи от неба".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Всего было израсходовано более 50 зенитных управляемых ракет по 25 мишеням", - говорится в сообщении, поступившем в воскресенье в ТАСС.

Помимо боевой стрельбы зенитчики тренировались в перехвате самолетов Су-34, Су-24 и МиГ-29 условного противника.

Победители всеармейского этапа конкурса примут участие в международных соревнованиях "Ключи от неба", которые в этом году пройдут на полигоне Ашулук с 30 июля по 5 августа.