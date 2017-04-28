Евразийский ортопедический форум станет площадкой для взаимодействия бизнеса, чиновников и медицинского сообщества



Логотип Евразийского ортопедического форума

Источник: http://www.eoforum.ru/ Логотип Евразийского ортопедического форумаИсточник: http://www.eoforum.ru/

В Москве 29-30 июня 2017 года пройдет Евразийский ортопедический форум, который обеспечит взаимодействие чиновников, врачей и бизнеса, необходимое для развития современной, инновационной отрасли здравоохранения. В мероприятии примут участие представители четырех федеральных министерств и обеих палат Федерального собрания РФ, а российские и иностранные предприниматели представят совместные проекты в сфере ортопедии и травматологии.

ЕОФ станет крупнейшим событием в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве, он соберет более 3000 участников из России, стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. Запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям.

Возможности для бизнеса:

коммуникация с представителями государственных органов

презентация продукции медицинскому сообществу

выход на новые рынки сбыта

поиск поставщиков и партнеров

поиск инвесторов

адаптация инновационных технологий и оборудования

локализация высокотехнологичного производства в России

Повестка деловой программы ЕОФ:

взаимодействие чиновников, бизнеса и медицинского сообщества для формирования современной инновационной медицинской отрасли

формирование единых регламентов для использования медицинских изделий в ЕАЭС

локализация производства в России и сопутствующая документация

государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

организация специальных экономических зон с льготными системами налогообложения и таможенных сборов

презентации конкретных проектов.

Деловые форматы ЕОФ:

выставка на площади 4000 кв. м

зона презентаций

круглые столы под эгидой Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

индустриальные симпозиумы и другие деловые мероприятия.

Участники ЕОФ:

Российские и иностранные производители, разработчики и дистрибьюторы медицинской продукции и оборудования

Министерство здравоохранения РФ

Министерство промышленности и торговли РФ

Министерство труда и социальной защиты РФ

Министерство обороны РФ

Государственная Дума ФС РФ

Совет Федерации ФС РФ

Департамент здравоохранения города Москвы

Ведущие российские и иностранные медики.

Организаторы ЕОФ:

Ассоциация травматологов-ортопедов России

Ассоциация травматологов-ортопедов Москвы

ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»

Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ

ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко»

Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК)

ФГУП «ЦИТО»

Ассоциация специалистов по 3D-печати в медицине

Консалтинговая группа «Полилог».

Междурародная поддержка ЕОФ: Азербайджан, Армения, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Греция, Доминикана, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд и Швейцария.

Участие в форуме бесплатное.

Подробности и регистрация на официальном сайте www.eoforum.ru.

Секретариат форума:

Александр Молчанов, +7903 130 1203, molchanov@polylog.ru;

Спонсорство и выставка:

Елизавета Слезкина, +7967 128 0047, slezkina@polylog.ru;

Александр Ильин, +7963 608 9398, ilin@polylog.ru;

Взаимодействие с участниками:

Александра Колединская, +7916 466 9896, participants@eoforum.ru;

Пресса:

Николай Евдокимов, +7903 660 4314, press@eoforum.ru;

Юлия Иванова, +7916 404 1646, press@eoforum.ru.