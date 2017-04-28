Евразийский ортопедический форум станет площадкой для взаимодействия бизнеса, чиновников и медицинского сообщества
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Логотип Евразийского ортопедического форума
Источник: http://www.eoforum.ru/
В Москве 29-30 июня 2017 года пройдет Евразийский ортопедический форум, который обеспечит взаимодействие чиновников, врачей и бизнеса, необходимое для развития современной, инновационной отрасли здравоохранения. В мероприятии примут участие представители четырех федеральных министерств и обеих палат Федерального собрания РФ, а российские и иностранные предприниматели представят совместные проекты в сфере ортопедии и травматологии.
ЕОФ станет крупнейшим событием в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве, он соберет более 3000 участников из России, стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. Запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям.
Возможности для бизнеса:
- коммуникация с представителями государственных органов
- презентация продукции медицинскому сообществу
- выход на новые рынки сбыта
- поиск поставщиков и партнеров
- поиск инвесторов
- адаптация инновационных технологий и оборудования
- локализация высокотехнологичного производства в России
Повестка деловой программы ЕОФ:
- взаимодействие чиновников, бизнеса и медицинского сообщества для формирования современной инновационной медицинской отрасли
- формирование единых регламентов для использования медицинских изделий в ЕАЭС
- локализация производства в России и сопутствующая документация
- государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
- организация специальных экономических зон с льготными системами налогообложения и таможенных сборов
- презентации конкретных проектов.
Деловые форматы ЕОФ:
- выставка на площади 4000 кв. м
- зона презентаций
- круглые столы под эгидой Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
- индустриальные симпозиумы и другие деловые мероприятия.
Участники ЕОФ:
- Российские и иностранные производители, разработчики и дистрибьюторы медицинской продукции и оборудования
- Министерство здравоохранения РФ
- Министерство промышленности и торговли РФ
- Министерство труда и социальной защиты РФ
- Министерство обороны РФ
- Государственная Дума ФС РФ
- Совет Федерации ФС РФ
- Департамент здравоохранения города Москвы
- Ведущие российские и иностранные медики.
Организаторы ЕОФ:
- Ассоциация травматологов-ортопедов России
- Ассоциация травматологов-ортопедов Москвы
- ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»
- Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ
- ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко»
- Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК)
- ФГУП «ЦИТО»
- Ассоциация специалистов по 3D-печати в медицине
- Консалтинговая группа «Полилог».
Междурародная поддержка ЕОФ: Азербайджан, Армения, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Греция, Доминикана, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд и Швейцария.
Участие в форуме бесплатное.
Подробности и регистрация на официальном сайте www.eoforum.ru.
Секретариат форума:
Александр Молчанов, +7903 130 1203, molchanov@polylog.ru;
Спонсорство и выставка:
Елизавета Слезкина, +7967 128 0047, slezkina@polylog.ru;
Александр Ильин, +7963 608 9398, ilin@polylog.ru;
Взаимодействие с участниками:
Александра Колединская, +7916 466 9896, participants@eoforum.ru;
Пресса:
Николай Евдокимов, +7903 660 4314, press@eoforum.ru;
Юлия Иванова, +7916 404 1646, press@eoforum.ru.
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28.04.2017
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