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Евразийский ортопедический форум станет площадкой для взаимодействия бизнеса, чиновников и медицинского сообщества

02.05.2017 Евразийский ортопедический форум 92 0
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Евразийский ортопедический форум
Логотип Евразийского ортопедического форума
Источник: http://www.eoforum.ru/

В Москве 29-30 июня 2017 года пройдет Евразийский ортопедический форум, который обеспечит взаимодействие чиновников, врачей и бизнеса, необходимое для развития современной, инновационной отрасли здравоохранения. В мероприятии примут участие представители четырех федеральных министерств и обеих палат Федерального собрания РФ, а российские и иностранные предприниматели представят совместные проекты в сфере ортопедии и травматологии.


ЕОФ станет крупнейшим событием в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве, он соберет более 3000 участников из России, стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. Запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям.


Возможности для бизнеса:

  • коммуникация с представителями государственных органов
  • презентация продукции медицинскому сообществу
  • выход на новые рынки сбыта
  • поиск поставщиков и партнеров
  • поиск инвесторов
  • адаптация инновационных технологий и оборудования
  • локализация высокотехнологичного производства в России

Повестка деловой программы ЕОФ:

  • взаимодействие чиновников, бизнеса и медицинского сообщества для формирования современной инновационной медицинской отрасли
  • формирование единых регламентов для использования медицинских изделий в ЕАЭС
  • локализация производства в России и сопутствующая документация
  • государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
  • организация специальных экономических зон с льготными системами налогообложения и таможенных сборов
  • презентации конкретных проектов.

Деловые форматы ЕОФ:

  • выставка на площади 4000 кв. м
  • зона презентаций
  • круглые столы под эгидой Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
  • индустриальные симпозиумы и другие деловые мероприятия.

Участники ЕОФ:

  • Российские и иностранные производители, разработчики и дистрибьюторы медицинской продукции и оборудования
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Министерство промышленности и торговли РФ
  • Министерство труда и социальной защиты РФ
  • Министерство обороны РФ
  • Государственная Дума ФС РФ
  • Совет Федерации ФС РФ
  • Департамент здравоохранения города Москвы
  • Ведущие российские и иностранные медики.

Организаторы ЕОФ:

  • Ассоциация травматологов-ортопедов России
  • Ассоциация травматологов-ортопедов Москвы
  • ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»
  • Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ
  • ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко»
  • Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ-ОПК)
  • ФГУП «ЦИТО»
  • Ассоциация специалистов по 3D-печати в медицине
  • Консалтинговая группа «Полилог».

Междурародная поддержка ЕОФ: Азербайджан, Армения, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Греция, Доминикана, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд и Швейцария.


Участие в форуме бесплатное.


Подробности и регистрация на официальном сайте www.eoforum.ru.


Секретариат форума:

Александр Молчанов, +7903 130 1203, molchanov@polylog.ru;


Спонсорство и выставка:

Елизавета Слезкина, +7967 128 0047, slezkina@polylog.ru;

Александр Ильин, +7963 608 9398, ilin@polylog.ru;


Взаимодействие с участниками:

Александра Колединская, +7916 466 9896, participants@eoforum.ru;


Пресса:

Николай Евдокимов, +7903 660 4314, press@eoforum.ru;

Юлия Иванова, +7916 404 1646, press@eoforum.ru.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат Евразийский ортопедический форум
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Страны
Австрия
Азербайджан
Армения
Бангладеш
Белоруссия
Греция
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Малайзия
ОАЭ
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапуp
Таиланд
Швейцария
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ

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