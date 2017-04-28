«ADIK шипъярд» передала ВМС Турции головной ТДК класса «Байрактар»



Церемония ввода в состав ВМС Турции головного большого десантного корабля нового типа L 402 Bayraktar (справа), построенного турецким судостроительным предприятием Anadolu Deniz Insaat Kizaklari Sanayi ve Ticaret (ADIK). Слева виден практически завершенный постройкой второй однотипный корабль L 403 Sancaktar. Тузла (азиатская часть Стамбула), 22.04.2017

Источник: www.milliyet.com.tr Церемония ввода в состав ВМС Турции головного большого десантного корабля нового типа L 402 Bayraktar (справа), построенного турецким судостроительным предприятием Anadolu Deniz Insaat Kizaklari Sanayi ve Ticaret (ADIK). Слева виден практически завершенный постройкой второй однотипный корабль L 403 Sancaktar. Тузла (азиатская часть Стамбула), 22.04.2017Источник: www.milliyet.com.tr

ЦАМТО, 28 апреля. Турецкая компания «ADIK шипъярд» (ADIK Shipyard) 22 апреля передала командованию ВМС Турции головной танкодесантный корабль L-402 «Байрактар» (Bayraktar).

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на заявление Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM), доля участия предприятий национальной промышленности в строительстве корабля составила 70,68%, включая 48-процентный вклад предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщал ЦАМТО, компания ADIK в марте 2010 года была выбрана Секретариатом оборонной промышленности МО Турции в качестве предпочтительного кандидата на строительство и поставку двух новых 7125-тонных танкодесантных кораблей, опередив компанию «RMK мэрин». Контракт с SSM на проектирование, постройку и оснащение двух кораблей оборудованием был подписан 11 мая 2011 года в ходе выставки IDEF-2011. Соглашение включает опцион на постройку еще двух кораблей. Предполагалось, что первое судно будет поставлено спустя 44 месяца после вступления контракта в силу (контракт вступил в силу в августе 2012 года). Второй ТДК должен быть передан через восемь месяцев после первого. Соглашение также включает постройку восьми алюминиевых десантных катеров LCVP (Landing Craft Vehicle and Personnel).

Строительство головного корабля серии, «Байрактар», началось в мае 2014 года, спуск на воду состоялся 3 октября 2015 года. Второе судно серии, которое получит наименование «Санкактар» (Sancaktar), было спущено на воду 17 июля 2016 года. Как ожидается, оно будет передан ВМС Турции в октябре 2017 года. Срок службы кораблей составит 40 лет.

ТДК предназначены для проецирования силы, проведения десантных операций, а также операций снабжения. Длина корабля – 138,75 м, ширина – 19,6 м, водоизмещение – около 7254 т, экипаж – 129 человек. Судно способно нести 1180 т груза, включая бронетехнику (корабль может транспортировать до 16 основных боевых танков). На борту могут быть размещены до 370 морских пехотинцев. Корабль оборудован силовой установкой, включающей четыре дизельных двигателя MTU 16V 4000 M73L мощностью 2880 кВт каждый и способен развивать крейсерскую скорость 18 узлов, автономность – около месяца. Судно может проводить десантные операции у побережья, где глубины не превышают 2 м.

Являясь одной из ключевых программ модернизации десантно-высадочных средств ВМС Турции, разработанный ADIK проект предусматривает наличие носовых и кормовых ворот, погрузочной аппарели, двух палубных кранов, летной палубы для вертолетов.

Судно может принять 15-тонный вертолет и нести четыре десантных катера LCVP, способных развивать скорость более 20 узлов, транспортировать 8 т груза или 40 десантников.