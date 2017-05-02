Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования



Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"

Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация

ЦАМТО, 28 апреля. Первый серийный фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен», построенный для Черноморского флота (ЧФ), начал межфлотский переход с Балтийского флота к месту постоянного базирования.

Справочно:

«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.

Церемония передачи фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялась 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

«Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбометной установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31), сообщает пресс-служба Южного военного округа.