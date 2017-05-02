Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация
ЦАМТО, 28 апреля. Первый серийный фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен», построенный для Черноморского флота (ЧФ), начал межфлотский переход с Балтийского флота к месту постоянного базирования.
Справочно:
«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.
Церемония передачи фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялась 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.
«Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбометной установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31), сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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28.04.2017
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gvinpin
61
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№2
02.05.2017 03:53
Не специалист, не могу понять. Зачем ПВО на 32 км, если Гарпун пустят с 124 км?
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просто экспл
3502
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№3
02.05.2017 04:53
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Не специалист, не могу понять. Зачем ПВО на 32 км, если Гарпун пустят с 124 км?что бы сбить Гарпун на двадцатом километре
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gvinpin
61
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№4
02.05.2017 05:06
Цитата, просто экспл сообщ. №3
что бы сбить ГарпунСпасибо, теперь внимательно прочитал про Штиль1, он и ракеты сбивает.
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