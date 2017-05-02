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Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования

02.05.2017 ЦАМТО 148 4
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Адмирал Эссен
Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"
Источник: Объединенная Судостроительная Корпорация

ЦАМТО, 28 апреля. Первый серийный фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен», построенный для Черноморского флота (ЧФ), начал межфлотский переход с Балтийского флота к месту постоянного базирования.


Справочно:


«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.


Церемония передачи фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялась 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.


«Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбометной установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31), сообщает пресс-служба Южного военного округа.
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Штиль-1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11356 Буревестник
БФ
Калибр КР
ЧФ

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Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
hidrogenium66
109
№1
02.05.2017 02:49
Это радует хотя и с задержкой.
0
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AU
gvinpin
61
№2
02.05.2017 03:53
Не специалист, не могу понять. Зачем ПВО на 32 км, если Гарпун пустят с 124 км?
0
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RU
просто экспл
3502
№3
02.05.2017 04:53
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Не специалист, не могу понять. Зачем ПВО на 32 км, если Гарпун пустят с 124 км?
что бы сбить Гарпун на двадцатом километре
+1
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AU
gvinpin
61
№4
02.05.2017 05:06
Цитата, просто экспл сообщ. №3
что бы сбить Гарпун
Спасибо, теперь внимательно прочитал про Штиль1, он и ракеты сбивает.
0
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