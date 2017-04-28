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Спецоборудование с затонувшего в Черном море судна "Лиман" эвакуировали

02.05.2017 РИА Новости 103 0
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Эмблема ЯФ
Эмблема Черноморского флота
Источник: http://strikeua.com/

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Все специальное оборудование с затонувшего в Черном море судна Черноморского флота РФ "Лиман" эвакуировано экипажем, сообщает в пятницу Минобороны России.

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Само судно, по данным Минобороны РФ, затонуло.

Отмечается, что все члены экипажа, спецоборудование и документация "Лимана" доставлены самолетом Минобороны России на базу Черноморского флота.

"Благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа…, корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Всё съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму", - говорится в релизе.
28.04.2017
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принадлежат РИА Новости
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