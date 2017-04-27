Эстония опасается, что Россия разместит войска в Белоруссии



Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Валлетта - Министр обороны Эстонии сказал в четверг, что Россия может использовать масштабные военные учения, чтобы переместить тысячи солдат в Белоруссию в качестве предупреждения НАТО.

Москва и Минск намерены провести в сентябре маневры, в которых, по мнению некоторых членов НАТО, могут участвовать до 100 тысяч солдат и которые станут крупнейшими с 2013 года учениями подобного рода.

По словам министра обороны Маргуса Цахкны, у Эстонии и других стран НАТО есть основания опасаться, что по окончании учений "Запад-2017" российские войска могут остаться в Белоруссии.

Министерство обороны России не ответило Reuters немедленно на просьбу прокомментировать заявление эстонского министра.

Ссылаясь на публичные данные о планах железнодорожного движения из России в Белоруссию, Цахкна сказал, что Россия намерена задействовать 4 тысячи железнодорожных вагонов, чтобы перевезти войска на белорусскую территорию для создания форпоста на территории ближайшего союзника. "Для российских солдат, направляющихся в Белоруссию, это билет в один конец", - сказал министр Reuters в интервью на Мальте перед встречей министров обороны ЕС. "Это не мое личное мнение. Мы очень тщательно анализируем, как Россия готовится к учениям "Запад-2017".

Москва отрицает любые намерения угрожать НАТО и не говорила, сколько солдат собирается задействовать в учениях. "Мы видим, что они делают по другую сторону границы. Солдаты могут остаться там после учений", - сказал Цахкна. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее называл подобные опасения безосновательными и говорил, что никто не собирается оставлять в Белоруссии российских солдат по окончания учений.

Вопрос доверия

Масштаб учений "Запад-2017" - одна из причин озабоченности Североатлантического альянса. Предыдущие масштабные маневры в 2013 году включали тренировки войск специальных операций, применение ракет большой дальности и беспилотников, которые Россия позднее использовала для аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, говорят дипломаты.

Озабоченная расширением НАТО на восток Россия говорит, что эти учения - ответ на размещение сдерживающего корпуса сил альянса в 4 тысячи человек в Польше и странах Балтии. Российский министр иностранных дел Сергей Шойгу говорил в январе, что сценарий учений для Запад-2017 "будет учитывать ситуацию, связанную с активизацией НАТО вдоль границ государства Белоруссии и России. "В будущем мы планируем укрепить практическую часть учений, принимая во внимание тревожную внешнеполитическую ситуацию", - сказал Шойгу, которого цитировали местные СМИ.

Командование Вооруженными силами США в Европе просит Россию допустить на учения международных наблюдателей, чтобы успокоить балтийских соседей. Лукашенко ранее говорил, что пригласит на учения военных наблюдателей из стран НАТО.

По мнению эстонского министра, размещение российских солдат в Белоруссии отвечало бы стремлениям Путина укрепить имидж сильного лидера внутри страны. "России предстоят президентские выборы в следующем году, и Путину нужно продемонстрировать силу людям в России", - сказал Цахкна. Он также размышлял о степени доверия в отношениях между Россией и Белоруссией, которая была обеспокоена аннексией Крымского полуострова у соседней Украины. "Это вопрос доверия", - сказал министр.

Ранее Лукашенко отказал России в планах разместить на белорусской территории военную базу. Запад в последние пару лет стремится улучшить отношения с Белоруссией и отменил некоторые введенные в ответ на ущемление гражданских свобод санкции против окружения Лукашенко, которого западные лидеры когда-то называли "последним диктатором Европы".

Однако Минск остается ключевым союзником Москвы и членом путинского торгового блока Евразийский экономический союз. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков вслед за Россией отзывался о НАТО как угрозе и обвинял выбравшую партнерство с Западом Украину в эскалации напряженности.

Робин Эммотт