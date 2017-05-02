Всем спасибо, все свободны



Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном

Источник: SpaceX / Globallookpress.com Старт ракеты «Союз-2.1а» на ВосточномИсточник: SpaceX / Globallookpress.com

Почему космодром Восточный оказался не нужен России

Год назад с нового российского космодрома Восточный был произведен первый пуск ракеты. Носитель «Союз-2.1а», стартовавший 28 апреля в 05:01 по московскому времени, вывел на околоземную орбиту спутники «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218Д (последний из-за неисправности приемопередатчика превратился в космический мусор). С Восточным связаны большие надежды: он должен обеспечить России независимый доступ в космос. Об ожиданиях и реальности, связанных с новым космодромом, рассказывает «Лента.ру».

По замыслу «Роскосмоса», Восточный станет главной пусковой площадкой страны. Именно там должны стартовать наиболее амбициозные российские космические миссии, в частности разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация», замена советских пилотируемых кораблей серии «Союз», и лунные станции. Пока на Восточном имеется единственный стартовый стол 1С, предназначенный для ракет семейства «Союз-2». С него, как ожидается, вплоть до 2021 года и будут производиться все пуски нового космодрома.

На 2017-й запланированы два пуска с Восточного. На «Союз-2.1а» предполагается вывести два спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4, затем, уже на «Союз-2.1б», — один космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1. Со следующего года должны начаться коммерческие пуски (речь идет об аппаратах мобильной спутниковой связи британской компании OneWeb). Всего с Восточного планируется запустить 2-3 спутника в 2018-м и 6-7 — в 2019 году. Также с Восточного и на «Союзах» в 2019-2021 годах стартуют три миссии к спутнику Земли: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». В «Роскосмосе» надеются, что с 2020-го космодром выйдет на 8-10 пусков в год.

Ракеты семейства Р-7, к которым относятся «Союзы», — мировые рекордсмены по числу стартов и количеству космодромов, с которых они могут запускаться. На носителе данного семейства были выведены на орбиту первый спутник планеты и корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин облетел Землю. К 1 января 2017 года производимые самарским ракетно-космическим центром «Прогресс» носители осуществили 1867 пусков. Сейчас «Союзы» можно запускать с четырех космодромов (Байконур, Плесецк, Куру и Восточный) трех стран (Казахстан, Россия и Франция) и частей света (Европа, Азия и Америка).

За 60 лет эксплуатации конструкция знаменитой «королевской семерки» и обеспечивающая их запуск инфраструктура отработаны до совершенства. Последовательная модификация ракеты и стартового стола, например использование мобильной башни обслуживания и российских систем управления, не меняют общего правила — нужно очень сильно постараться, чтобы с ракетой «Союз» произошла авария. Тем не менее, как показывают последние годы, «Роскосмосу» удается и это, что не может не вызвать сомнения в способности госкорпорации реализовать программы «Ангара» и «Федерация».

Запуск с Восточного ракеты «Ангара-А5П» намечен на 2021-й. В том же году на том же тяжелом носителе в беспилотном режиме должен стартовать околоземный вариант корабля «Федерация». Пилотируемый полет — через два года после этого. «Федерацию» разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия», производитель кораблей «Союз», доставляющих космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию. Ракеты «Ангара» создает «Центр Хруничева», производитель тяжелых носителей «Протон». Учитывая опыт последних лет, маловероятно, что обе компании смогут выдержать сроки, а даже если это произойдет, риск возникновения нештатных ситуаций с новыми носителем и кораблем крайне высок. Отставание в реализации планов наблюдается уже сегодня.

Хотя «Ангара» должна стартовать с Восточного в 2021 году, полностью завершить возведение стартового стола 1А планируется только в 2025-м. Строительство сможет начаться в 2017-2018 годах, когда будет готова вся необходимая для этого документация. Между прочим, пока еще даже стартовый стол 1С до конца не достроен — завершить все работы планируется к пускам «Союзов» в концу 2017 года. От строительства второго стартового стола для «Ангары» на Восточном «Роскосмос» пока отказался.

Планы «Роскосмоса» крайне чувствительны к экономической ситуации в стране. Проект федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годы в обеспечение космической деятельности России» подвергся секвестру: из бюджета вместо 750 миллиардов рублей будет выделено 500 миллиардов. Большая часть средств пойдет на развитие Восточного, в первую очередь — на возведение инфраструктуры для запусков тяжелой «Ангары».

Тяжелая ракета "Ангара-А5" Источник: stat.mil.ru

В то же время Министерство обороны России сократило финансирование программы по созданию носителей «Ангара». Завод в Омске, где планируется наладить серийное производство, должен был выпускать в год до 20 носителей. Сокращение финансирования скажется на кратном снижении числа выпускаемых ракет и, как следствие, приведет к их удорожанию. По этой причине в обозримой перспективе «Ангара» не станет дешевле «Протона». Более того, министерство обороны преследует исключительно свои интересы: в 2018 году планируется завершение строительства второй пусковой площадки в Плесецке, предназначенной для запуска «Союзов». Гражданский 1С на Восточном военным не нужен.

Стартовые столы строятся не за один день и влетают государству в копеечку. Так что говорить о каких-либо космических программах, планируемых на период после 2025 года, в российских условиях не имеет смысла. На космодром Восточный уже потрачено 84 миллиарда рублей, недостроенную до сих пор стартовую площадку для среднего «Союза» возводили с 2012 года. На подготовку к пуску с Восточного тяжелой «Ангары» у «Роскосмоса» еще меньше времени, а объем работ больше.

Будущее Байконура тем стабильнее, чем меньше определенности в планах по Восточному. Комплекс «Байконур», арендуемый Россией у Казахстана, состоит из двух частей: города и космодрома. На космодроме есть пусковые установки для ракет всех классов (в том числе тяжелого «Протона»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. Кроме того — две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог.

Пуск «Протона» на Байконуре Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали», — отметил президент России Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Бишкеке.

В 2020 году «Роскосмос» передаст казахстанской стороне одну из четырех пусковых площадок для ракет-носителей «Протон» на космодроме Байконур. К этому времени должны быть созданы легкая и средняя версии ракеты «Протон-М». Передача стартового стола — условие использования на Байконуре новых носителей, выдвинутое Казахстаном российской стороне. К 2025 году эксплуатация ракет семейства «Протон», как ожидается, прекратится.

На смену ему придет российско-казахстанский носитель «Сункар». Летные испытания ракеты запланированы на 2024 год, коммерческий пуск — на 2025-й. «Сункар», в отличие от «Протонов», в качестве топлива будет использовать экологически безопасную смесь. На создание ракеты «Сункар» в Федеральной космической программе на 2016-2025 годы (опытно-конструкторская работа «Феникс») предусмотрено выделить начиная с 2018-го 30 миллиардов рублей. Не исключено, что носитель найдет применение в проекте «Морской старт», а также ляжет в основу первой ступени сверхтяжелой ракеты, если создание последней вообще когда-либо начнется.

«Сункар» будет представлять собой модифицированный российско-украинский «Зенит», с другой конструкцией второй ступени. Производимый для «Зенита» на Украине двигатель РД-120 в «Сункаре» заменит российский агрегат РД-124а, который в настоящее время используется на ракете «Союз 2.1б». Стартовая масса ракеты увеличится с 320 до 398 тонн (из-за прироста массы топлива для первой ступени), а масса полезной нагрузки, выводимой на низкую опорную орбиту, — с 13,7 до 17 тонн. Сказать — не сделать, пока зарубежный космодром остается главной пусковой площадкой страны.

Россия арендует у Казахстана Байконур с 1994 года. В 2004-м договор был продлен до 2050 года. За аренду Москва ежегодно платит 115 миллионов долларов. Эти средства не включены в программу «Развитие космодромов на период 2017-2025 годы в обеспечение космической деятельности России», откуда финансируется Восточный. Но самое главное — пока космонавты и астронавты летают на МКС исключительно на «Союзах», запускаемых с Байконура. Станция проработает как минимум до 2024 года, а пилотируемый полет еще не созданной «Федерации» запланирован на 2023-й.

Если новый корабль не удастся сделать в срок, в условиях ограниченного финансирования не имеет смысла торопиться с возведением 1А на Восточном, когда уже есть Плесецк для военных пусков «Ангары» (два старта с 1СК были произведены в 2014 году), а потребности в гражданских пусках тяжелых ракет способен удовлетворить Байконур, где запускаются более дешевые «Протоны». Активизировать работы по Восточному может либо увеличение финансирования программы, что в ближайшие годы вряд ли произойдет, либо резкое ухудшение отношений с Казахстаном, чего тоже пока не предвидится. Получается, что Россия если и будет летать, то по-прежнему в основном на «королевской семерке», которой идет уже седьмой десяток.

Между тем перспективы самарского ракетно-космического центра «Прогресс», выпускающего ракеты «Союз», также вызывают опасения. «Мы не трогали тогда тот куст, который связан с пилотируемой космонавтикой, это периметр кооперации самарского центра», — сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя перенос первого пуска с Восточного по вине научно-производственного объединения «Автоматика». «Здесь крайне важно не махать дубиной и не убирать тех людей, пусть даже возрастных, которые являются носителями определенной школы», — считает Рогозин. До этого, примерно 2,5 года назад, на ведущих предприятиях «Роскосмоса», в частности корпорации «Энергия», «Российских космических систем» и «Центра Хруничева», по инициативе коллегии Военно-промышленной комиссии было обновлено руководство.

Андрей Борисов